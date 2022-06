Fête de la musique: comment jouer de la batterie... sans batterie

La technologie apporte de nombreuses innovations au monde de la musique. Tour d'horizon en ce jour de fête de la musique.

Il y a plein d’innovations qui vont faciliter l’accès parfois intimidant à la musique. La guitare par exemple: beaucoup ont envie d’apprendre, mais c’est un long chemin très tortueux. On voit arriver des guitares connectées, qui permettent d’apprendre à jouer au fil de l’eau. Plus besoin de solfège, c’est la guitare elle-même qui joue le rôle du professeur.

Ca ressemble à une guitare électrique classique. A quelques détails près. A la surface du manche, des petites lumières vont s’allumer et s’éteindre pour indiquer au musicien où il doit placer ses doigts. Pas besoin de connaître par cœur les accords, il suffit de suivre le schéma lumineux pour jouer. Idéal pour les débutants, quitte à faire hurler les puristes

D’autres sont carrément équipées d’un écran tactile, qui permet de s’enregistrer ou de partager ses créations en Wifi et Bluetooth, ou encore de vous donner de détecter les fausses notes et de vous fixer des objectifs pour améliorer votre précision. On transforme l’apprentissage en jeu. Ca c’est la première chose.

La deuxième, c’est que ces instruments connectés permettent de jouer avec d’autres musiciens à distance. Après le télétravail, la télémusique. L’instrument est couplé à une application mobile qui permet d’enregistrer ses morceaux, d’ajouter des effets sonores, et de jouer à plusieurs à distance. Ca c’est une grande tendance en ce moment, notamment depuis la crise sanitaire, qui a forcé les musiciens à rester à la maison.

Des baguettes qui permettent de jouer de la batterie, sans batterie…

Le petit souci avec la batterie, c’est les voisins, qui ne comprennent pas forcément qu’on veuille faire des reprises de Metallica à 2 heures du matin. La solution, ce sont des baguettes de batterie qui ne nécessitent pas de batterie. Plus précisément, vous avez des petits capteurs électroniques en plastique qu’on va clipser à chaque baguette et qui vont permettre de jouer de la batterie sur n’importe quelle surface.

Je vais poser devant moi un coussin pour la grosse caisse, une poêle à frire pour les cymbales et un livre pour la caisse claire... Les baguettes se repèrent dans l’espace et le son adéquat va sortir de mon smartphone – donc on peut le régler, et au besoin on peut même mettre un casque. Accessoirement ça prend aussi un peu moins de place qu’une batterie. C’est une startup française, Senstroke, qui a eu l’idée. Ca s’appelle Drumistic. Comptez quand même un peu plus de 200 euros pour 4 capteurs –deux pour les baguettes et deux pour les pieds.

Ces applications pour faire la fête en musique

Pour une petite fête improvisée, si vous n’avez pas d’enceintes haut de gamme à portée de main pour pousser un peu le son, il existe des applications qui vont transformer plusieurs smartphones en système audio stéréo. Notamment une application qui s’appelle Soundseeder. Vous avez trois ou quatre invités qui la téléchargent. Vous lancez un morceau, et elle va synchroniser tous les smartphones : le morceau va jouer simultanément sur tous les smartphones connectés, qui vont se transformer en enceintes multiples. Pratique !