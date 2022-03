La cape d'invisibilité, c'est peut-être pour demain

Dans "Estelle Midi" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel a présenté l'invention d'une start-up britannique qui nous fait disparaître comme par magie, comme la cape d’Harry Potter.

L’invisibilité, ce vieux fantasme des auteurs de science-fiction de la cape d’invisibilité d’Harry Potter à l’Homme invisible de HG Wells, en passant par Predator ou la voiture de James Bond. Tout ça va peut-être devenir réalité grâce à Invisibility Shield Company, qui a conçu, comme son nom l’indique, un bouclier d’invisibilité. La vidéo qu’ils ont publiée sur Youtube est bluffante, on dirait un tour de magie: on y voit ce bouclier, qui ressemble en fait à une vitre transparente, qui se fond dans le décor.

Sauf que lorsqu’un être humain –ou un animal- passe derrière elle, il disparaît complétement: on continue à voir le décor en arrière-plan, mais rien d’autre. Evidemment, ce n’est pas de la magie, c’est surtout de la technologie: le bouclier est équipé d’un réseau de lentilles qui va tromper le cerveau de celui qui regarde. En dirigeant la lumière réfléchie par la personne qui veut se cacher vers la gauche ou vers la droite. En clair, on va générer une illusion d’optique en "pliant" les ondes lumineuses autour d’une personne ou d’un objet ce qui va le ou la faire "disparaître" aux yeux du spectateur. Un trompe l’œil qui n’est pas parfait, mais le résultat est quand même assez bluffant. Cela fait longtemps qu’on voit des prototypes et des concepts de technologies similaires, sauf que celle-ci est presque prête commercialement. Elle est en cours de financement sur Kickstarter: on pourra l’acheter à la fin de l’année pour 60 à 350 euros en fonction de la taille désirée…

Des tuiles électroniques à la surface des blindés

En terme d'utilité, la première application qui vient à l’esprit, c’est le domaine militaire. Le camouflage parfait, puisque l'on disparaît complètement du paysage ! D’autant que ce genre d’illusion fonctionne particulièrement bien sur des fonds uniformes comme le sable ou le feuillage. D’ailleurs, au-delà de ce "bouclier" ou de cette "cape" d’invisibilité, les militaires travaillent aussi sur des camouflages électroniques, capables de s’adapter en temps réel à n’importe quel environnement, ce qu’on appelle un camouflage adaptatif.

L'entreprise française Nexter travaille sur le sujet avec le projet Caméléon: ils ont mis au point des tuiles électroniques qui, demain, seront installées comme une surcouche à la surface des blindés, et qui leur permettront de se fondre dans le décor. Des centaines de tout petits écrans, qui vont changer de couleur en temps réel en fonction de l’environnement dans lequel le blindé évolue, que ce soit du désert, de la jungle ou des terrains enneigés. A terme, ces technologies pourront être intégrées directement aux uniformes des soldats, avec des fibres électroniques qui changeront de couleur en fonction du terrain sur lequel ils évoluent.

Il y a aussi beaucoup d’autres applications pour ces technologies d’invisibilité, dans le domaine médical par exemple.

Il existe de nombreux projets: les chercheurs de l’université de Berkeley par exemple ont mis au point un matériau ultrafin recouvert de particules d’or qui vont agir comme de minuscules miroirs, dévier les ondes lumineuses et empêcher la lumière de se refléter. Le résultat: si on recouvre un objet, la lumière rebondit sur lui et il disparaît de notre vue. D’autres chercheurs américains ont mis au point un dispositif optique à base de lentilles qui vont concentrer puis disperser la lumière qui permet de voir à travers n’importe quel objet. Dans le médical, ils imaginent que des chirurgiens pourraient voir les organes qu’ils opèrent à travers leurs mains. Ils imaginent aussi des applications très pragmatiques pour les routiers par exemple: placé à l’arrière d’un semi-remorque, un chauffeur pourrait voir dans les angles morts.