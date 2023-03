Matériaux autonettoyants, lampes UVC, robots… Comment la tech va faciliter le nettoyage

Dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel présente les avancées technologiques dans le domaine du nettoyage.

Qui dit printemps, dit ménage de printemps... Et la tech va nous faciliter la vie, avec notamment de nouveaux matériaux révolutionnaires. La maison de demain va devenir autonettoyante, ou presque. On va exploiter toutes les innovations technologiques pour limiter au maximum la corvée du ménage. Et notamment les avancées dans le domaine des nanotechnologies.

Certains matériaux autonettoyants sont sur le marché depuis quelques années déjà, d’autres en cours de développement. L’exemple le plus connu, ce sont les vitrages autonettoyants, qui existent depuis un moment, auxquels la saleté n’accroche pas et qui se nettoient avec la pluie. Mais on trouve le même principe sur du carrelage, un plan de travail en céramique ou du tissu (canapé intachable par exemple). On utilise le principe de la photocatalyse. On ajoute au matériau de base du dioxyde de titane, qui a la propriété, au contact de la lumière, de désagréger toutes les saletés. Et il suffit d’un peu d’eau pour évacuer le tout naturellement, avec en plus un effet hydrophile, qui fait que l’eau va glisser sans laisser de gouttes (et donc de traces).

Pour le carrelage, avec une technologie qui s’appelle Hydrotect, qui va s’auto-désinfecter sur le même principe. Au contact de la lumière du jour, les saletés vont se désagréger et partir très facilement avec juste un peu d’eau. Et surtout, ce revêtement spécial élimine 99% des bactéries (comme à la javel), les mauvaises odeurs (ça remplace les produits d’entretien) et limite l’apparition de moisissures et de champignons. Ça supprime les particules fines contenues dans l’air. Et si vous marchez dessus après avoir passé la serpillère, ça ne laisse pas de trace de pas! Seul bémol: ça coûte 20% plus cher qu’une dalle de carrelage classique. A noter que ce genre de technologie pourrait aussi s’inviter… sur nos smartphones. GM a déposé des brevets pour un écran de téléphone autonettoyant, qui ferait même disparaître les traces de doigts graisseux comme par magie.

Pour les plus maniaques, un autre accessoire qu’on trouve notamment sur internet, ce sont des lampes tueuses de virus. Cela ressemble à un néon ou à une lampe de poche selon les modèles, qui émet une lueur vert-bleutée. Et il suffit de pointer cette lumière sur n’importe quelle surface pour la désinfecter. En fait, cette lumière, ce sont des rayons UVC, dont la particularité est de détruire impitoyablement tous les microorganismes qui entrent en contact avec eux. En clair: tout ce que la lumière touche est détruit. Une technologie popularisée par le Covid. Ces rayons UVC sont utilisés depuis des années dans le milieu médical, pour stériliser le matériel notamment, et ils trouvent plein de nouvelles applications depuis le début de la crise sanitaire… Et donc là, vous allez juste passer la lampe sur toutes les surfaces que vous voulez, plan de travail, clavier d’ordinateur, et elle va être stérilisée instantanément. Ça peut remplacer les lingettes nettoyantes qui polluent. C’est efficace, pas de doute là-dessus, mais faites très attention: les rayons UVC peuvent être dangereux pour les yeux et la peau, donc bien pointer sur les surfaces et pas sur vous-même! Si vous avez des enfants, attention à ce qu’ils ne jouent pas avec.

Bientôt un robot pour nettoyer les WC

Mais le rêve, ce serait quand même des toilettes qu’on n’aurait plus besoin de nettoyer… C’est en cours de développement. Il y a plusieurs pistes. Utiliser les fameux rayons UVC dans des lampes spéciales qui pourraient s’activer quand personne n’est dans les toilettes ou la salle de bain, pour tout désinfecter en permanence. Et puis il y a les robots, comme les robots aspirateurs mais pour la cuvette des toilettes! C’est une startup israélienne qui travaille sur ce robot nettoyeur de toilettes. C’est un dispositif qui remplace l’abattant du WC, la partie qu’on ouvre et qu’on ferme. Cela peut s’adapter sur n’importe quel toilette existant. A l’intérieur, se cache un bras robotique couplé à une brosse mobile et un capteur qui va modéliser l’intérieur de la cuvette. Quand vous voulez nettoyer, vous fermez le couvercle, vous appuyez sur un bouton, un moteur s’active et cette brosse robot va se mettre en marche pour nettoyer l’intérieur de la cuvette, le siège… Et vos toilettes sont complétement clean. Ce projet qui s’appelle le SpinX est en cours de financement, ça coûtera autour de 200 euros.