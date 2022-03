Mondial de l'Auto: l'affiche officielle de l'édition 2022 dévoilée

A six mois de l'ouverture du Mondial de l'Auto de Paris, l'organisation a dévoilé l'affiche de l'édition 2022 dont RMC, BFM et RMC Découverte sont partenaires exclusifs.

Après une édition 2020 annulée en raison du Covid, le Mondial de l'Auto de Paris est de retour avec un nouveau slogan, "Revolution is on", et une ambition affichée, celle d'accompagner "une nouvelle vision de l'automobile."

Pour cela, l'organisation du salon, qui aura lieu du 17 au 23 octobre prochain au Parc des Expositions de la Porte de Versailles et dont BFMTV, RMC, RMC Découverte & BFM Paris sont partenaires , a dévoilé son affiche.

Le Mondial de l'Auto se tiendra du 17 au 23 octobre 2022 à Paris, Porte de Versailles. © Mondial Paris

Se projeter sur la mobilité du futur

Plus technologique, plus écologique, plus performant, plus design: telle est la vision de l'automobile que l'organisation du seul salon automobile international de 2022 en Europe a souhaité promouvoir.

L’automobile dessinée sur ce visuel représente toutes les voitures et particulièrement celles du futur, qui n’attendent qu’une chose : être dévoilées aux yeux du grand public sur un stand du Mondial", explique l'organisation dans un communiqué.

Des couleurs vives, une silhouette de voiture dont on ne distingue que les roues, l'affiche souhaite imaginer la mobilité du futur.

Lors de sa dernière édition, en 2018, le Mondial de l'Auto avait accueilli plus d'un million de visiteurs, en faisant l’un des premiers salons automobiles au monde par sa fréquentation .