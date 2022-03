Paris-New York en 1h30: bientôt des avions hypersoniques, à plus de 5.000 km/h

Un Paris-New York en 1h30 chrono, contre 7 heures aujourd’hui, ce sera peut-être possible dans quelques années… Anthony Morel présente les avions hypersoniques dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story.

On connaît déjà les avions supersoniques, comme le Concorde. Là, on est dans la catégorie d’après: des avions hypersoniques, plus de cinq fois la vitesse du son. Plusieurs projets, notamment celui d’Hermeus –fondée par des anciens de SpaceX- qui veut proposer des vols transatlantiques en 90 minutes chrono. Ils ont récemment présenté un prototype et veulent proposer des premiers vols d’essai d’ici la fin de la décennie. Un avion baptisé Quarterhorse, tout petit, très élancé. On dirait plus un drone ou un missile qu’un avion de ligne, il n’y a même pas de hublot. Il pourrait embarquer une vingtaine de passagers à une vitesse de croisière autour de 5.300 km/h.

Il y a de nombreux défis technologiques: développer un moteur ultra performant évidemment, mais aussi un fuselage capable de résister à de très hautes températures à cause de la friction de l’air à haute vitesse, et puis le type de carburant utilisé. Vu la vitesse, la consommation serait absolument énorme. Et ce n'est pas vraiment dans l’air du temps, que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques. Ce qui amène au deuxième point: le prix des billets. Autant vous dire que ce ne sera pas des vols transatlantiques à 500 euros. Ses créateurs disent que l’avion pourrait être rentable avec des billets autour de 3.000 euros, ce qui reste à prouver.

Pour les passagers, cela ne change pas grand-chose. La phase d’accélération au décollage durera plus longtemps, mais ce ne sera pas désagréable pour les passagers, on ne sera pas cloué au siège comme dans un avion de chasse.

Plusieurs projets à l'étude

A noter que c’est un projet parmi d’autres. Boeing, par exemple, a dévoilé il y a quelques mois un projet d’avion hypersonique capable lui aussi de traverser l’Atlantique en moins de deux heures, qui ne devrait pas voir le jour avant 20 ans. La Chine travaille sur un "iPlane". Il y a aussi un avion britannique qui devrait relier Londres à Sydney en 4 heures -contre 22 aujourd’hui- dans lequel ont investi le gouvernement britannique, à hauteur de plusieurs dizaines de millions, ou encore Rolls Royce et Boeing. Il décollerait avant de sortir de l’atmosphère et là il foncerait à 30.000 km/h.

Les premiers vols d’essai sont prévus dès 2025 et une commercialisation dans les années 2030. Ce qui est intéressant, c’est de voir que la course à la vitesse a repris. L’aérien, c’est l’un des seuls domaines où l’on avait régressé technologiquement.

Ces avions pourraient aussi avoir des applications militaires. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des missiles hypersoniques utilisés par la Russie. Toutes les grandes puissances armées travaillent sur les technologies hypersoniques, que ce soit des missiles ou des avions très difficiles à intercepter et capables de frapper n’importe quel point du globe en quelques heures. Ce n’est pas un hasard si Hermeus est notamment financé par l’US Air Force. La France travaille elle aussi sur le sujet avec un projet de planeur hypersonique, mais aussi du transport de marchandise ultra rapide.