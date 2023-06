Photoshop, Lensa, Luminar AI... Comment retoucher (et truquer) des photos en 5 secondes grâce à l'IA

Certains logiciels de retouche photo permettent de gommer ou d’incruster des éléments de manière extrêmement réaliste, avec une simplicité déconcertante.

Retoucher ses photos comme un pro grâce à l’intelligence artificielle, c'est simple comme bonjour. Les applications qui mêlent retouche photo et IA se multiplient: Lensa, Luminar AI, Magic Eraser... Dernier exemple en date: le logiciel Photoshop, bien connu des amateurs de photo, qui vient de sortir une nouvelle version dopée à l’IA. Les résultats sont très spectaculaires, et sont partagés en masse sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

LA grande nouveauté, c’est un outil qui s’appelle "remplissage génératif" qui permet par exemple, de manière hyper simple, de gommer instantanément n’importe quel élément d’une photo, pas juste un petit objet, ça peut être un personnage (le touriste en Birkenstock qui gâche le paysage) ou un élément de décor.

L’IA va alors combler, réinventer" la partie manquante, combler le vide. A noter que cette fonctionnalité existe aussi dans certaines applications comme TouchRetouch ou certains smartphones comme les Google Pixel.

On peut aussi rajouter des éléments simplement en tapant du texte (je clique à un endroit de la photo, prise à la montagne par exemple, j’écris "ajoute un ours" et voilà ma randonnée transformée en aventure.

Mais ça va plus loin: on peut même lui demander d’élargir le cadre de l’image. Concrètement, vous prenez n’importe quelle photo, un paysage par exemple, et l’IA va "imaginer" en quelques secondes ce qui se trouve en dehors du cadre, autrement dit, élargir l’image avec des éléments qui n’existent pas. Les internautes s’en sont donnés à cœur joie.

Pour vous donner une idée du potentiel, un twittos nommé Dobrokotov a utilisé cet outil pour élargir des pochettes d’album célèbres. Celle de Nervermind de Nirvana avec le bébé sous l’eau, qui se retrouve au milieu de l’océan avec un requin, où la célèbre photo des Beatles sur le passage piéton à Liverpool. Les résultats sont bluffants…

Que faire si la photo de base est mauvaise?

Et si on est un très mauvais photographe, qu’on fait des photos floues, il y a quand même moyen de rattraper le coup. Autre outil très pratique si vous avez des photos un peu floues ou basse résolution : Letsenhance, un petit programme qui va dépixéliser et "upscaler", autrement dit augmenter la résolution des photos en utilisant l’intelligence artificielle.

La machine a appris que tel élément de la photo est un mur de brique, de la peau. Et il va "imaginer" et recomposer les éléments manquants de la photo pour la déflouter. Par exemple si vous voulez avoir la meilleure résolution pour imprimer ou agrandir une petite vignette que vous trouvez sur Internet.

Une machine à fake news?

Ca veut aussi dire que manipuler et truquer des images va devenir plus facile que jamais. On voit le potentiel en termes de fake news et cela pose évidemment pas mal de questions en termes de dérives et de manipulations. Ca va être un outil redoutable pour générer des fake à la pelle. Vous allez me dire, on n’a pas attendu l’IA pour manipuler des photos avec Photoshop, mais là on entre dans une autre dimension: avec premièrement des outils accessibles à tous, et deuxièmement d'une simplicité d’utilisation extrême.

On peut partir d’une image réelle et ajouter des éléments faux en deux secondes et personne ne voit la différence. Ca va aussi complétement transformer certains métiers. Les architectes, les publicitaires par exemple, très friands de ce genre d’outils, ça va faire gagner un temps fou. Tous les métiers créatifs en fait.

Pour l'architecture : vous prenez la photo d’une maison et vous écrivez simplement "ajoute un étage" ou "mets une piscine dans le jardin" et c’est plié.

Dans la publicité aussi: demain, toutes les pubs qu’on verra sur les panneaux d’affichage, dans les magazines ou à l’arrière des bus ou encore les packagings de produits seront, d’une manière ou d’une autre, "bidouillées" à l’IA… Là où il aurait fallu plusieurs jours ou plusieurs semaines à une équipe avec un directeur artistique, des illustrateurs, des photographes, des graphistes, il faut moins d’une minute à l’IA pour la concevoir, à partir quand même d’une idée impulsée par un humain.