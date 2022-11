Transports en commun, VTC, co-voiturage... quelles applications pour nous aider face à la grève?

Le smartphone est votre ami face à la grève. Telle une bouée de sauvetage, il peut faciliter la vie pendant ces journées compliquées dans les transports. Revue d'applis avec Anthony Morel.

Le smartphone contient de nombreuses solutions particulièrement pratiques face à la grève, mais qui vont aussi vous faire gagner pas mal de temps les jours normaux. La base, ce sont les applications qui permettent de savoir à coup sûr comment se rendre le plus rapidement possible d’un point A à un point B malgré les perturbations. On peut citer Moovit, Transit, ou encore CityMapper, qui est un vrai couteau suisse. On hésite souvent : est-ce que je tente le métro sachant que la plupart sont annulés? Est-ce que j’investis pour une fois dans un VTC qui risque d’être hors de prix? Ou est-ce que je sors mes mollets et je tente le vélo?

Cette application est une appli d’optimisation du parcours. En gros vous lui donnez votre le lieu où vous voulez aller et elle va vous donner toutes les options de transport qui s’offrent à vous, combien de temps ça va vous prendre et combien ça va vous coûter, et vous pouvez arbitrer en fonction de tous ces critères. Évidemment elle prend en compte les perturbations liées à la grève. Elle va proposer la station velib' la plus proche, combien de temps ça me prendra à pied ou en VTC ou en métro. Si je sélectionne une station, on me dit en temps réel quels trains circulent.

Il existe aussi de nombreuses applications collaboratives pour se tenir au courant en temps réel : quels trains circulent, les annulations de dernière minute et les informations sont mises à jour par les usagers eux-mêmes. On vous conseille l’application Railzn une application collaborative, un peu sur le modèle de Waze pour les voitures, où ce sont les utilisateurs qui vont mettre à jour les informations : un train qui est annulé à la dernière minute par exemple, où un train qui est bondé. Dès que vous apportez une contribution vous gagnez des points.

Des lignes de co-voiturages comme des lignes de bus

Le grand classique en temps de grève, ce sont les applications de co-voiturage. Tout le monde connaît Blablacar, mais il y en a plein d’autres, et surtout, certaines se sont spécialisées dans les trajets domicile-travail, ça peut être l’occasion de les tester comme Karos, Klaxit ou encore le très malin Ecov, qui créé des lignes de covoiturage, exactement comme il y a des lignes de bus. Il y a des arrêts, le long d’un trajet balisé précisément. Vous vous mettez à l’arrêt, vous ouvrez l’application, et les automobilistes aux alentours vont être notifiés pour sept minutes d’attente en moyenne. 55 lignes en tout, un peu partout en France, et souvent en dehors des centres villes, dans les zones peu denses. Comme ce sont toujours les mêmes trajets, il y a beaucoup d’automobilistes: on mélange les avantages du covoiturage et des transports en commun.

Encore faut-il pouvoir trouver une place de stationnement, surtout aujourd’hui. Là encore? Il y a des applications: Zenpark permet de trouver un peu partout en France des places de parking auxquelles on n’aurait pas accès normalement. En fait, cette startup a tissé des partenariats avec des parking d’hôtel, des immeubles de bureaux, des résidences privées, qui souvent ont des places libres pendant la journée. Des centaines de parkings disponibles en France. L’application vous géolocalise et vous trouve une place dans le parking partenaire le plus proche. Vous payez via l’application, ça coûte beaucoup moins cher qu’une place dans la rue et le GPS va vous guider jusqu’à votre place.

Pour ceux qui aurait la chance de se faufiler dans une rame de métro, vous avez aussi une application très pratique pour gagner du temps. Paradoxalement, aujourd’hui, elle ne va pas vous servir à grand-chose, mais dans l’absolu c’est très pratique: ça s’appelle Paris-ci la sortie. Vous entrez votre destination, et l’appli va vous indiquer non pas seulement la ligne qu’il faut prendre, mais où il faut se placer sur le quai pour descendre pile en face de sa correspondance ou de sa sortie. Aujourd’hui, il y a fort à parier que ça va juste être une énorme mêlée et chacun entrera là où il peut, comme il peut, mais pour tous les autres jours de l’année, c’est très pratique.