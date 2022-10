35 euros par mois pour des pizzas quotidiennes: quand l'abonnement se décline pour la restauration

De plus en plus de secteurs adoptent la méthode de l’abonnement mensuel pour séduire leur clientèle. Une technique commerciale qui démontre la popularité d’un nouveau mode de consommation de notre société, et que la chaîne de restauration Pizza Del Arte a décidé de mettre en place récemment.

Vous payez peut-être déjà des abonnements à des chaînes télévisées, à des plateformes de streaming ou pour aller au cinéma de manière régulière. Et bientôt pour la restauration? La méthode de l’abonnement mensuel a le vent en poupe, et ce, pour de plus en plus de marques et de secteurs. Un modèle économique apparu avec la presse écrite, qui s'est rapidement développé sur d’autres types de commerces et de services.

Le transport, évidemment, mais aussi le secteur du streaming de musique en ligne (Spotify, Deezer, etc.), le divertissement (Netflix, Prime Video, etc.), les livraisons en tous genres (Uber Eats, Deliveroo, etc.), le sport (avec Décathlon et ses vélos pour enfant ou aussi le matériel de golf), le sommeil (pour de la location de matelas)...

Aujourd’hui, selon le spécialiste Zuora, une plateforme en ligne de gestion des abonnements, pas moins de 80% des Français disposent d’au moins un abonnement. Le modèle économique de l’abonnement, c’est une croissance de 15 à 20% aujourd’hui et sans doute pour plusieurs années encore.

Le succès de ce modèle fonctionne car les Français trouvent la formule financièrement avantageuse financièrement. Cela permet aussi aux souscripteurs d’éviter les contraintes de la propriété ou de l’entretien, parce qu’ils n’ont plus envie d’être propriétaires et veulent en revanche plus de services.

La restauration saute dans le wagon

Désormais, c’est au tour des restaurants d’emboîter le pas aux autres commerces proposant une formule d’abonnement.

En France, c’est l’enseigne Pizza del Arte qui lance, en ce mois d’octobre, son propre abonnement : pour la somme de 35€ et un engagement de six mois, il est possible de manger une fois par jour l’un des plats inclus au sein de la formule (ils ne le sont pas tous) dans l’un des restaurants de la chaîne.

Parmi les 200 restaurants de l’enseigne, seulement 13 disposent actuellement de l’offre, à l’image du Pizza Del Arte de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Sur place, la clientèle semble plutôt conquise par l’offre, comme l’explique Arnaud, un salarié qui mange souvent sur le pouce.

“(35€ par mois), personnellement, ça ne me gêne pas. Tout a augmenté, même à la boulangerie c’est en moyenne 9-10 euros maintenant. Je préfère aller manger des pâtes ou des pizzas plutôt qu’un sandwich tous les jours, c’est un peu plus sympa”, sourit Arnaud aux côtés de sa compagne.

Argument financier... mais catastrophe nutritionnelle?

Cet argument financier est la raison principale de l’instauration d’une telle formule d’abonnement chez Pizza Del Arte, selon Philippe Jean, le directeur général de l’enseigne. "C'est la détérioration du pouvoir d'achat qui a influencé la mise en place de cet abonnement", avance le numéro un de la marque.

"La crise Covid a énormément affecté la restauration à table et la crise énergétique est une très grande menace. On s'en sortira avec des actions fortes pour faire revenir nos clients", estime Philippe Jean, invité de l’émission Charles Matin sur RMC.

Et s’il affirme que ce modèle est encore en phase de test, expliquant que ses restaurants offriront “une palette beaucoup plus large ensuite", il faudra faire attention à l’aspect diététique de cette formule d’abonnement, comme peut le reprocher Serge Hercberg pour qui proposer de tels abonnements est irresponsable.

“On préférerait que les chaînes fassent des abonnements pour offrir à des prix dérisoires des fruits, des produits céréaliers complets. C’est quelque chose qui est inquiétant si ça se généralise. Sur le plan nutritionnel, c’est une véritable catastrophe”, estime le professeur émérite de nutrition à l’université Sorbonne Paris Nord.