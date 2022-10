Alimentation: en 2020, chaque ménage européen a gaspillé 70 kilos de nourriture

L'institut de statistiques européen, Eurostat, a publié les chiffres du gaspillage alimentaire en Europe. Des tonnes de produits qui représentent un coût important pour l'économie européenne.

Ce sont des chiffres colossaux qu'Eurostat, l’organisme de statistique européen, a publié. En 2020, 127 kilos de nourriture par habitant ont été gaspillés dans l’Union européenne. En premier lieu, ce sont les ménages qui sont responsables de ce gaspillage de masse à hauteur de 70kg par an et par habitant, soit 55% du total.

La restauration, traditionnelle et collective, gaspille 12kg de nourriture par habitant et par an. Le reste est gaspillé tout au long du processus de production de notre alimentation (récoltes, transport, usines IAA, grande distribution et commerce de détail).

16 milliards d'euros de perte en France

Les chiffres publiés par l'Agence de l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), il y a quelques jours pour la France permettent de donner un éclairage plus complet aux chiffres européens. Les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros, dont plus de 8 milliards sont supportés par les ménages.

En réalité, cela représente un surcoût de 120 euros par an et par personne en moyenne. Pour une famille de quatre personnes, cela fait à peu près 500 euros par an, soit exactement ce que coûte au budget du même type de famille, la hausse des prix de l’alimentation.