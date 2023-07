Après les émeutes, les commerçants de Saint-Etienne espèrent un soutien de la population

Les émeutes ont fait beaucoup de dégâts sur les commerces de Saint-Etienne. Pour les commerçants, c'est la catastrophe alors que la période des soldes venait juste de commencer. Beaucoup comptent sur le soutien des habitants.

L'Alliance du commerce appelait ce mercredi sur RMC tous les Français à se rendre chez les commerçants samedi et dimanche pour les soutenir, après plusieurs jours d'émeutes et de violences.

Parmi les villes les plus impactées, Saint-Etienne. Plus d'une centaine de commerces ont été vandalisés et au moins une trentaine de magasins ont été pillés. Dans le centre-ville, beaucoup se protègent encore avec des planches de bois. Un triste spectacle pour les Stéphanois.

“J’aime bien aller en centre-ville, mais là, c’est désolant”, indique une habitante. “C’est désolant, écoeurant”, ajoute un autre.

Des dégâts chiffrés à plusieurs milliers d’euros. Sans parler des pertes liées à un centre-ville déserté. C’est donc un appel à la solidarité lancé par les commerçants. Entendu par les clients. "Il faut les soutenir comme on peut. ll faut que chacun fasse comme il peut, mais il faut les appeler à revenir en ville", assure Charles, un commercial. "Que ce soit dans ce contexte-là où de manière générale, il faut soutenir les petits commerçants et faire vivre le centre-ville", indique de son côté Anouck, une enseignante.

Des aides de l'Etat espérées

Un soutien très apprécié par les commerçants, comme Melinda. Son moral est au plus bas, car sa boutique a été entièrement détruite et ses stocks volés.

“Les Stéphanois sont extraordinaires. Ils sont gentils, ouverts d’esprit, solidaires. Je ne sais pas si de mon côté, je vais rouvrir. Je ne sais pas si j’en ai le courage, en vérité”, confie-t-elle.

Un contexte difficile dans une période cruciale, déplore Sébastien Couturier, président de l’association des commerçants. "On avait une ouverture de soldes exceptionnelle et là, c’est terrible", regrette-t-il.

Au-delà du soutien citoyen, ces professionnels attendent désormais des aides rapides de la ville, mais surtout de l'État.