Après un essor récent, pourquoi les ventes de mangas ralentissent en France?

Si la France a été considérée pendant un temps comme le paradis du manga, évidemment après le Japon, les ventes de ces bandes dessinées ralentissent dans l'Hexagone.

Mais après huit ans d’euphorie, le marché marque le pas. Selon GFK Intelligence France, moins de 10 millions d'exemplaires ont été vendus au premier trimestre 2023, soit une baisse de 18% par rapport au début de l'année 2022.

Alors comment expliquer cette importante chute? Elle est principalement causée… par l’inflation. Le papier c’est surtout de l’énergie, et donc ses prix ont flambé ce qui a contraint les éditeurs à augmenter les tarifs de vente.

La barre psychologique des 6,99 €, prix traditionnel de nombreux mangas, a largement été franchie et certains mangas se vendent désormais aux alentours des 10€ (soit 20 à 40% d’inflation). Conséquence, à budget identique, les clients qui achetaient souvent huit à dix mangas se limitent désormais à cinq ou six à chaque achat.

La fin de l’âge d’or du manga en France?

Le manga est plutôt un marché qui est en train d’arriver à maturité et qui va donc se développer moins vite. D'ailleurs, le rythme de croissance des dernières années était intenable: à cause de la pandémie de Covid notamment, les ventes ont doublé rien qu’en 2021.

Toutefois un point positif, les fondamentaux du marché restent toujours bons. En effet, malgré le creux de ces derniers mois, les ventes aujourd’hui restent deux fois supérieures à leur niveau de 2019.

Le pouvoir d’achat du manga est soutenu notamment par le Pass Culture, qui a d'ailleurs récemment été élargi aux jeunes de 15 à 17 ans, et que de nombreux libraires renomment aujourd'hui comme le "Pass Mangas".

Un autre point encourageant aussi pour l'industrie du manga : le coût de fabrication de la pâte à papier a baissé de presque 10% depuis le pic d’octobre 2022.

Et enfin la production ne faiblit pas! Les auteurs ne tarissent pas d'idées, la preuve en est par les chiffres : 160 nouveautés sortent en moyenne chaque mois dans les rayons, ce qui devrait permettre de compenser l’essoufflement des ventes de best sellers comme Naruto ou One piece.