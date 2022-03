"Ça va être très compliqué": comment les arboriculteurs luttent contre le gel

Comme en 2021, le gel fait son retour à la même période de l'année. Et comme en 2021, les arboriculteurs craignent pour leurs récoltes.

Jérôme Rozier admire sa rangée d’arbres fruitiers, pleine de fleurs. La récolte s’annonce très bonne. Mais la météo risque de tout gâcher alors que pluie, neige et vague de froid sont attendues en fin de semaine et en début de semaine prochaine: "Il y a de la pluie vendredi, de la neige samedi et un peu de pluie avec du gel dans la nuit de dimanche à lundi avec des températures de -4 sous abri".

Vu ces prévisions, l’arboriculteur est très inquiet pour ses cerisiers et ses mirabelliers. "On va peut-être arriver à en sauver quelques-unes mais ça va être très compliqué", s'inquiète-t-il.

De quoi raviver de mauvais souvenirs pour ces professionnels, très impactés par le gel il y a presque un an jour pour jour. Certains avaient subi jusqu’à 90% de pertes en avril 2021. Cette année, le président des producteurs de fruits du Rhône prépare déjà les chaufferettes à bois: "Sur le capteur gel, on met une alarme. Passé une certaine température, il se déclenche et on vient allumer pour éviter ce phénomène de gel".

"Les fruits, quand c'est atteint par de la grêle, c'est fichu pour toute la saison"

À une vingtaine de kilomètres, Marc Besseas taille ses poiriers, la tête dans les branches, l’esprit un peu ailleurs: "On regarde plusieurs fois la météo". Face à ces aléas climatiques, l’arboriculteur a diversifié ses activités pour s’assurer des revenus. Désormais, il cultive aussi des légumes: "S'il y a de la grêle ou quoi que ce soit, on fout tout en l'air et on remet des plants rapidement. Les fruits, quand c'est atteint par de la grêle, c'est fichu pour toute la saison".

Sur le même sujet Risque de gel en fin de semaine: l'inquiétude des agriculteurs et vignerons après l'épisode de 2021

S’ils sont impactés par le gel, ils recevront de nouveau des aides de la région et de l’État. Mais ces deux professionnels le disent : elles ne compenseront jamais les pertes de toute une récolte.