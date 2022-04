Covid: après deux ans de galère, les touristes enfin de retour à Paris

Les touristes font leur retour en France et tout particulièrement à Paris, après deux ans de restrictions à cause du Covid-19. Un bol d'air pour les professionnels du secteur, qui notent une reprise très forte.

C'est le retour des touristes en France et notamment à Paris. Ils sont quatre à cinq fois plus nombreux que l'an dernier à la même période d'après l'UMIH, principal syndicat de l'hôtellerie et restauration.

Dans les rues de Montmartre, des terrasses bondées et des touristes ravis de visiter Paris.

“C'est la plus belle ville du monde”, affirme Jorge. Il est venu du Mexique avec sa famille. Un voyage très attendu. “Nous avions déjà pris nos billets il y a deux ans, mais nous avons dû repousser à cause du Covid et maintenant nous adorons la France, car il n'y a plus les masques. Tout est rouvert, il n'y a plus les masques et les gens sont très accueillants pour les touristes”, indique-t-il.

Un gros manque, la clientèle chinoise

Un retour de l'activité qui se sent chez les professionnels du secteur. "On fait beaucoup plus de clients. Depuis un mois ou deux, on fait fois cinq ou fois six au niveau des gens", confie Sébastien Maheu, gérant de restaurant. Même constat du côté de l'hôtellerie.

"Ça m'a permis de réembaucher du monde. Nos chiffres d’affaires repartent, et même pour l’instant mieux qu’avant le covid”, indique Philippe Lameyre, le propriétaire de l'Hôtel des Arts.

Des touristes principalement européens, mais toujours pas de clientèle chinoise, qui reste pour l’instant la grande absente.