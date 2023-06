"En plus du traumatisme, c'est dur à gérer": quand l'assurance-décès de la LOA ne s'active pas

Après le cas de Franck, évoqué par "RMC s'engage pour vous" en mai dernier, plusieurs autres auditeurs expliquent ne pas arriver à activer l'assurance-décès du contrat de location avec option d'achat (LOA) de leur voiture Renault, à cause d'une clause dont ils assurent ne pas avoir eu connaissance de la part de l'assureur Mobilize, filiale de la marque au losange.

Début mai, Franck avait contacté "RMC s'engage pour vous" parce que son père, qui avait souscrit une location avec option d'achat d'une Renault Captur, est décédé en septembre dernier. S'il avait bien pris une assurance-décès, il était impossible pour Franck, à la mort de père, de faire jouer les garanties et de rompre le contrat.

Mobilize Financial Services (ex- DIAC), la filiale financière du groupe Renault, invoque le fait que le père de Franck avait coché "oui" à la question "prenez-vous un traitement médical?" sur le questionnaire d'obtention du crédit. Selon la financière, une telle réponse invaliderait l'assurance-décès, mais Franck assure que son père n'a jamais été prévenu d'une telle clause.

Ainsi, Franck continuait de payer, après le décès de son père, les loyers de la voiture à hauteur de 360 euros par mois mais aussi l'assurance-décès. La filiale de Renault a finalement réexaminé le dossier: Franck a pu rendre la voiture et a été remboursé des mensualités payées en trop.

Mais Franck n’est pas le seul dans cette situation. Depuis l'alerte de notre auditeur, sept autres personnes nous ont expliqué vivre la même situation. Le mari de Maryline louait un Dacia Duster depuis deux ans et avait souscrit un contrat auprès de la DIAC. Lui aussi, il avait indiqué prendre un traitement médical. Depuis le décès de son conjoint, il y a trois mois, cette habitante d'Angers continue de payer 346 euros de loyer mensuel sans pouvoir faire jouer l’assurance-décès.

"C'est très compliqué, surtout que le décès a été brutal. En plus du traumatisme, c'est dur à gérer. On croit pouvoir compter sur des choses mises en place et en fin de compte, non. Le deuil se fait plus difficilement. On a ça à penser en plus", explique-t-elle.