Énergies: pour les Français, de combien vont augmenter les prix du gaz et de l'électricité?

Élisabeth Borne dévoilera, lors d'une conférence de presse ce mercredi après-midi, les nouveaux tarifs du gaz et de l'électricité à compter du 1er janvier prochain. Le gouvernement promet une augmentation contenue, probablement de l'ordre de 10 à 20%.

De combien vont augmenter les prix du gaz et de l'énergie? Élisabeth Borne, la Première ministre, tiendra une conférence de presse ce mercredi, où elle dévoilera ces tarifs à compter du 1er janvier prochain.

D'ores et déjà, le gouvernement promet une augmentation contenue. Elle serait de l'ordre de 10 à 20%, au lieu du doublement des prix si aucune aide n'était appliquée.

Le bouclier tarifaire va évoluer à la baisse, mais existera donc toujours. Ce dernier ainsi que les remises gouvernementales sur le prix du carburant ont déjà coûté 24 milliards d'euros, d'après des chiffres récents de Bercy. Ces aides ne peuvent donc pas durer à ce niveau.

"À un moment, il faut bien payer"

Si les Français ont déjà ressenti une hausse des prix ces derniers mois, c'est largement moins que dans les autres pays. "On est dans une situation où les prix explosent et encore, on ne paye pas les prix de marché, il y a le parc nucléaire qui nous protège un peu avec la vente à prix régulé, mais à un moment, il faut bien payer ce complément qu’on importe", explique Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting, invité sur RMC et RMC Story, ce mercredi.

En Angleterre il y a entre 80 et 100% d’augmentation , il faut regarder dans les autres pays, c’est un peu pareil, notamment en Allemagne. Si l'augmentation est de 10 à 20%, il faudra s’estimer heureux", ajoute-t-il.

Il rappelle, néanmoins, que la situation est déjà difficile pour de nombreux consommateurs.

Les Français les plus modestes devraient toucher un nouveau chèque énergie. Il est actuellement perçu par six millions de personnes et son montant atteint, en moyenne, 150 euros.

Le fuel et le bois aussi concernés par les aides?

Une somme largement insuffisante selon l’association Familles rurales, qui estime que le chèque énergie devrait être de l'ordre de 600 euros pour les plus modestes. "Si on laisse tomber ces familles dans une très grande précarité, ça coûtera beaucoup plus cher d’essayer de les en sortir, si on y arrive", affirme Nadia Ziane, directrice du département consommation de l'association, invitée également sur RMC et RMC Story ce mercredi.

Faut-il élargir les aides à toutes les énergies? L'association Familles rurales plaide pour que le bois et le fuel soient aussi concernés. "Le fuel, qui concerne encore trois millions de ménages, a augmenté de plus de 133 % en un an". Quant au bois, "non seulement, il y a un problème de disponibilité mais aussi un problème de prix".

De son côté, Nicolas Goldberg estime qu'il serait plus opportun de proposer un dispositif d’aide pour passer du fuel à un autre mode de chauffage.

"Le fuel, normalement dans cinq ans, c’est terminé pour des raisons climatiques, donc il faudrait remplacer ces chauffages", souligne-t-il.

"Il faut miser sur les baisses de consommation"

La baisse de la facture pour les Français passera aussi par la sobriété. "On peut subventionner la consommation d’énergie, mais ça ne peut pas durer. Il faut aussi miser sur les baisses de consommation", conclut l'expert.

La conférence de presse aura lieu à 15h30. Le gouvernement détaillera sa stratégie à l'échelle européenne et fera un point sur l'approvisionnement et les éventuelles coupures d'électricité en cas de pénurie. Élisabeth Borne est également attendue sur les premières mesures de sobriété demandées aux Français et aux entreprises.