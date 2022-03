Fin des terrasses chauffées: "On nous stigmatise", dénonce un restaurateur

Mise en place par la loi climat, l'interdiction des terrasses chauffés commence ce jeudi 31 mars. Une interdiction qui fait craindre aux restaurateurs une perte de chiffre d'affaires, due à une baisse de fréquentation.

À partir de ce jeudi 31 mars, fini les verres en terrasse au chaud sous les radiateurs... Ces appareils jugés trop polluants sont désormais interdits. Le décret, prévu par la loi climat, a été publié au Journal officiel ce jeudi.

Certaines villes avaient anticipé cette date, comme à Lyon, qui a décidé de les interdire depuis le mois de novembre. Et cette interdiction de chauffer les terrasses pose problème pour les restaurateurs, qui craignent de voir le taux de fréquentation en forte baisse lorsqu’il fait froid. C’est notamment le cas de Christophe Cédat, patron du Café 203 à Lyon. Il ne compte pas se laisser faire.

“Je vais me battre. Je vais aller au débat et éventuellement devant un tribunal. Je pense que c’est le seul endroit pour leur faire entendre raison. Parce qu’il n’y a pas eu de débat, les gens sont restés sur des dogmes. Je comprends qu’il faut qu’on tende tous vers une transition écologique, mais globale. Moi, tous les jours dans mon établissement, je pense à l’écologie quand je travaille. Mais on nous stigmatise alors qu’à côté, il y a Paris Plage, la neige artificielle…”, indique-t-il dans "Estelle Midi" ce jeudi sur RMC et RMC Story.