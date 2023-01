Indicateur Finfrog RMC: en décembre, il restait 103 euros sur le compte en banque des Français

Selon l'indicateur Finfrog RMC, il restait 103 euros en décembre sur le compte en banque des Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert.

Le 10 décembre, il restait en moyenne 103 euros sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Un échantillon scruté par la société de crédit Finfrog, avec qui RMC a bâti cet indicateur.

>> L'indicateur Finfrog-RMC "le 10 du mois"

Pourquoi le 10 du mois? Parce que tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et que plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, elec, télécom etc…).

Mieux qu'en 2021

La situation est significativement meilleure que l’an dernier (58 euros en décembre 2021) et un peu plus favorable qu’au mois de novembre (92 euros).

Comment expliquer cette amélioration? L’inflation pousse les ménages à épargner davantage plutôt qu’à dépenser: depuis septembre, on constate mois après mois une diminution des dépenses par carte bancaire de 122€ en moyenne entre décembre 2022 et décembre 2021 et de 129€ en moyenne entre décembre 2022 et novembre 2022. La météo clémente a permis d’économiser sur les dépenses énergétiques.

Et puis, il faut aussi tenir compte de l’effet cumulé de nombreuses primes et mesures d’aide au pouvoir d’achat qui font leur effet:

le maintien du bouclier tarifaire pour l'énergie

l'envoi de chèques énergie exceptionnels (chèque fioul envoyé automatiquement aux ménages concernés en novembre)

La revalorisation de l’allocation de soutien familial de 50% effective en novembre 2022

L’application depuis début octobre d’une réduction du loyer de solidarité