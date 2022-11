Indicateur Finfrog RMC le 10 du mois: 53 euros en octobre

Selon l’indicateur Finfrog RMC le 10 du mois, il restait 53 euros en octobre aux Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert.

Le 10 octobre, il restait en moyenne 53 euros sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Echantillon scruté par la société de crédit Finfrog, avec qui nous avons bâti cet indicateur.

Pourquoi le 10 du mois? Parce que tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, élec, télécom, etc.).

La situation est comparable à celle de l’an dernier (55 euros en octobre 2021) mais sensiblement plus difficile qu’en septembre (62 euros).

+12,5% sur la facture des carburants

Comment expliquer cette dégradation? Il n’y a pas d'aide versée dans le courant du mois d'octobre alors qu'en septembre, certains Français ont pu bénéficier de l'allocation rentrée scolaire. Et l’inflation continue de grimper, tandis que la crise sur les carburants a fait augmenter aussi le prix du litre de super ou de gazole.

La facture moyenne d'essence de notre échantillon de Français a ainsi (tous départements et types de véhicules confondus) augmenté de 12,5% en l’espace d’un mois. Au global, 8 Français sur 10 ont dû renoncer à au moins 1 dépense majeure (alimentation, déplacement, chauffage, se soigner), au cours des derniers mois.