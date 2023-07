Inflation: pourquoi le nombre de défaillances d'entreprise atteint des records en 2023

Coiffeurs, garagistes, commerces de vêtements... Tous sont touchés par l'inflation depuis plusieurs mois. Et beaucoup de ces entreprises sont contraintes de mettre la clé sous la porte, comme le révèle une étude du cabinet Altarès.

Le nombre de défaillances d'entreprise est au plus haut depuis 2016. C'est ce que révèle ce mercredi matin le cabinet Altarès. Selon cette étude, 13.266 entreprises ont mis la clé sous la porte au deuxième trimestre de 2023, soit une hausse de 35% par rapport à la même période en 2022.

Au total, ce sont près de 56.000 emplois qui sont menacés, un seuil jamais observé depuis 2014. Ces défaillances d'entreprise explosent particulièrement dans les secteurs en lien direct avec les consommateurs. Des commerces non-essentiels, victimes plus ou moins directes de l'inflation. On rogne plus facilement sur une sortie au restaurant ou sur des achats de vêtements que sur nos courses au supermarché, par exemple.

Les TPE principalement touchées

L'habillement, justement, c'est le secteur le plus touché. 308 commerces ont définitivement fermé entre mars et juin, soit plus 72% sur un an. Du jamais-vu depuis 2017. On va aussi moins chez le coiffeur, et on réfléchit un peu plus avant d'amener sa voiture chez le garagiste. Jamais, en dix ans, ces deux secteurs n'avaient connu autant de fermetures que lors du dernier trimestre.

La situation est très compliquée également dans la restauration, particulièrement dans la restauration rapide qui signe un record historique de défaut sur un trimestre. Et sans surprise, les principales victimes sont les TPE, les très petites entreprises, qu'on retrouve dans 90% des procédures enregistrées au dernier trimestre.