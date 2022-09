L'argent de poche ne connaît pas la crise

Malgré l'inflation, la somme donnée par les parents aux enfants progresse en 2022. Il reçoivent en moyenne comme argent de poche 33 euros par mois, soit deux euros de plus que l'année dernière. Un chiffre qui connaît de fortes différences selon l'âge, les régions ou même si c'est le père ou la mère qui le donne.

Il fait bon, dès fois, d'être un enfant. Six enfants sur dix déclarent toucher de l'argent de poche de façon régulière, et selon le dernier baromètre de Pixpay. Ils reçoivent en moyenne 33 euros par mois soit deux euros de plus que l'an passé.

Ils ne perdent pas de pouvoir d’achat, puisque cela correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2021, soit à peu près le même rythme que l’inflation. Évidemment, la somme dépend de l’âge des enfants: les 10-14 ans reçoivent en moyenne 26 euros par mois, les 14-16 ans 31 euros, les 16-18 ans 41 euros et plus de 18 ans, 45 euros.

Des disparités régionales

Les différences les plus fortes ne s’observent pas selon l’âge mais selon le lieu d'habitation. Avec 50 euros en moyenne par mois, les jeunes Corses sont les plus gâtés, loin devant les adolescents de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la deuxième place nationale, qui reçoivent 37 euros.

À l'inverse, les jeunes Bretons et Normands ferment la marche avec une moyenne mensuelle de 28 euros par mois. Plus globalement, une étude d'AXA montre que les Français sont parmi les moins généreux du monde pour l'argent de poche de leur progéniture.

>>> Retrouvez le meilleur de l'économie avec Emmanue Lechypre en podcasts

Les pères plus généreux que les mères

Si ce sont les mamans qui gèrent l'argent de poche dans 69% des cas, les pères sont en général plus généreux. Selon l'étude, ils versent à leur progéniture huit euros de plus en moyenne, un montant qui se hisse même à 20 euros supplémentaires pour les plus de 18 ans: (67 euros contre 47 euros).

Pour arrondir leurs fins de mois, les jeunes peuvent toujours rendre de petits service: 14% des parents ont en effet donné de l’argent à leur ado contre la réalisation de petites tâches familiales (ménage, jardinage...) qui peuvent rapporter jusqu'à 13 euros supplémentaires en moyenne. Ainsi, garder ses frères et sœurs peut rapporter 13 euros; nettoyer la voiture peut permettre de gagner 12 euros, mais mettre la table, sortir les poubelles ou faire la vaisselle, seulement entre 2 et 4 euros.