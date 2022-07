L'inflation accélère à 6,1% sur un an en juillet

Selon l'Insee, l'inflation sur un an est de 6,1% en juillet. Elle était de 5,8% en juin.

L'inflation accélère. En juillet, sur un an, elle est de 6,1% selon l'Insee. Le mois précédent, elle était de 5,8%. "Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix des services en lien avec la période estivale, de l'alimentation et – dans une moindre mesure – des produits manufacturés. Les prix de l'énergie ralentiraient", explique l'institut de la statistique.

Une croissance de 0,5% au deuxième trimestre

L'Insee a également annoncé ce vendredi que le PIB a enregistré une croissance de 0,5% au deuxième trimestre, alors qu'elle était attendue à 0,25%. Un rebond bienvenu, après un premier trimestre marqué par un repli (-0,2%). La bonne tenue de l'économie française au deuxième trimestre s'explique par une contribution nettement positive du commerce extérieur à la croissance. Selon cette première estimation des comptes nationaux, les importations ont reculé de 0,6% au deuxième trimestre, tandis que les exportations ont bondi de 0,8%.



Ces dernières ont été "tirées notamment par les services de transport (+6,3% après +5,0% au premier trimestre) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6% après +5,0%)", détaille l'Insee. "À l'inverse, les exportations de biens se replient (-0,6% après +1,4%), notamment dans les matériels de transport et l'agroalimentaire", précise encore l'institut.

"La baisse des importations signifie que la hausse de la demande globale (extérieure et intérieure) ce trimestre a été satisfaite par une hausse de la production et non par une hausse des importations, et c'est en ce sens qu'elle contribue à la croissance du PIB", explique l'Insee.