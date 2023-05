Le business record des jeux vidéo, premier loisir au monde

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre expose le succès mondial des jeux vidéos.

Le business du jeu vidéo n’en finit pas de battre des records. Pour s’en convaincre, il suffit d’égrener les nouvelles de la semaine. Sorti le 12 mai, le nouveau jeu Zelda de Nintendo a été vendu à 10 millions d’exemplaires dans le monde en trois jours, du jamais vu. Bercy fait salle comble pendant cinq jours pour le grand tournoi du jeu Counter Strike, la Coupe du monde du jeu vidéo. Quant au film Super Mario Bros, sorti mi-avril, il bat tous les records au box-office: plus d’un milliard de recettes trois semaines après sa sortie.

Après une année 2022 perturbée par les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs, le marché du jeu vidéo repart de plus belle: plus de 300 milliards d‘euros de recettes au niveau mondial, plus que la musique et le cinéma réunis. Presque une personne sur deux sur Terre joue aux jeux vidéo, premier loisir au monde.

Chaque jour, plus d’un Français sur quatre joue à un jeu vidéo

Qu’est ce qui explique un tel engouement? Le plus remarquable, c’est que ce n’est pas seulement l’augmentation du nombre de joueurs qui explique le boom du secteur. C’est beaucoup l’émergence régulière de nouveaux modèles économiques.

Du jeu solitaire dans sa chambre, on est passé aux jeux en ligne à plusieurs, puis aux jeux via les plateformes. Il y a l’essor des jeux gratuits où ce n’est plus l’achat du jeu qui rapporte à ses concepteurs, mais les micro-transactions associées. Et aussi l’essor des e-sports avec la généralisation de la 5G, qui pousse les développeurs à créer de nouveaux contenus capables de tirer parti des vitesses plus rapides et de la moindre latence offerte par cette nouvelle technologie. L’avenir du jeu vidéo passe sans doute par les NFT et le metavers. Ça ne s’arrête jamais.

Qui sont les joueurs de jeux vidéo? Chaque jour, plus d’un Français sur quatre joue à un jeu vidéo, que ce soit sur un écran TV, sur ordinateur ou sur smartphone, selon Médiamétrie. Selon cette étude, le joueur français moyen a 35 ans. La population est majoritairement masculine (57%). Les séniors représentent la plus grande catégorie des joueurs quotidiens, juste devant les 15-24 ans.