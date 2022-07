Le nombre de distributeurs automatiques se stabilise en France, après une forte baisse

Selon la Banque de France, le nombre de points d'accès à l'argent liquide est de 73.802. Une très faible baisse par rapport à 2019-2020, où le nombre de DAB avait reculé de 3,2%.

Le nombre de distributeurs et de points de retraits d’argent liquide s’est stabilisé en France en 2021. Au total, il y avait 73.802 points d'accès aux espèces à fin 2021, contre 73.976 fin 2020, soit une baisse de 0,2%. Entre 2019 et 2020, leur nombre avait baissé de 3,2%.

Cette stabilisation est due au développement des points de retrait dans les commerces, qui représentent plus d'un tiers du total. La diminution du nombre de distributeurs est concentrée sur les villes les plus peuplées et déjà les mieux équipées.

Comme l'an passé, plus de 99% de la population métropolitaine dispose d'un moyen d'accès à moins de 15 minutes en voiture. Il y a cependant trois tendances intéressantes: si le nombre total de distributeurs automatiques de billets (DAB) a diminué, il a augmenté de 4,7% dans les communes de moins de 500 habitants, qui n'en concentrent cependant qu'une infime partie.

Les Français, gros utilisateurs de distributeurs de billets

Autre évolution notable, par rapport à fin 2020, le nombre de distributeurs indépendants a presque triplé avec 352 points en France métropolitaine. Trois opérateurs se répartissent le marché, les Américains Euronet et Brink's ainsi que le suédois Loomis.

Ces DAB sont principalement localisés, d'une part, dans les lieux à forte fréquentation, notamment étrangère comme les aéroports, et les lieux touristiques, et, d'autre part, dans les communes rurales, souvent en partenariat avec les communes. Il faut également ajouter d'autres moyens d'accéder aux espèces, tels que le cashback.

Les Français restent parmi les plus gros utilisateurs de distributeurs. D'après une étude de l'entreprise spécialisée dans les transferts d'argent Wise, les Français retirent 110 euros en moyenne au distributeur, note l'entreprise. Bien au-delà de la moyenne européenne, de 90 euros.

D'après la même source, seule la Grèce fait mieux en Europe, à 120 euros de retrait moyen dans les distributeurs automatiques, tandis que l'Italie fait jeu égal. Cette somme est en revanche plus faible chez nos autres voisins. Ainsi, ce montant moyen n'est que de 90 euros en Espagne et en Belgique, et 80 en Allemagne, au Danemark, en Hongrie et en Pologne. Le Portugal et la Suisse ferment la marche, avec une moyenne de 50 euros retirés chaque mois, d'après la même source.