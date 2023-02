Le PMU reverse une contribution "d'un niveau historiquement élevé" à la filière hippique

Après avoir engrangé 9,16 milliards d'euros d'enjeux sur les courses l'an dernier, le PMU va reverser 827 millions d'euros à la filière hippique, un niveau "historiquement élevé" depuis 2014.

Le PMU a renoué avec la croissance en 2022 et va reverser 827 millions d'euros à la filière hippique, un niveau de contribution inédit depuis 2014, après avoir engrangé 9,16 milliards d'enjeux sur les courses l'an dernier, a annoncé jeudi sa directrice générale.

"Nous avons retrouvé la croissance et celle-ci vient de l'ensemble des canaux, le digital mais aussi les points de vente physiques, qui retrouvent une bonne dynamique après les années Covid. C'est la première année normale depuis la crise", a déclaré Emmanuelle Malecaze-Doublet.

"C'est une bonne nouvelle, car cela permet d'alimenter toute la filière: il y a 60.000 emplois derrière, et un maillage territorial avec 13.500 bars-tabacs-PMU en France dont nous avons été très proches pendant la crise sanitaire, avec notamment des aides financières", a-t-elle poursuivi.

Une contribution d'un niveau "historiquement élevé"

La contribution versée à la filière hippique française l'an dernier est "d'un niveau historiquement élevé" avec 774 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 53 millions d'euros d'une taxe affectée (une redevance sur l'activité en ligne, NDLR), soit en tout 827 millions d'euros, a précisé la dirigeante. "On n'avait pas atteint ces niveaux depuis 2014", a déclaré Emmanuelle Malecaze-Doublet.

Les enjeux en ligne sont passés de 810 millions d'euros en 2019 à un milliard en 2022, représentant 13% des enjeux globaux enregistrés en France l'an dernier contre 10% trois ans plus tôt. La croissance visée pour ce segment est de "5% par an pour les trois ans à venir", a-t-elle encore précisé.

Né en 1930, le PMU, un Groupement d'intérêt économique (GIE) constitué d'une soixantaine de sociétés de courses dont France Galop et Le Trot, reverse 75% des enjeux aux parieurs sous forme de gains, tandis que 9% financent la filière hippique -235 hippodromes, 27.200 chevaux de course, 60.000 emplois- et 9% vont à l'État.

1,4 milliard d'euros d'enjeux à l'étranger

Au total les enjeux affichés par le PMU l'an dernier -en intégrant les paris sportifs et le poker en ligne-, s'élèvent à environ 10 milliards d'euros, dont 1,4 milliard d'euros à l'international, un montant en hausse de 10% sur un an.

En trois ans, l'entreprise a aussi réduit ses coûts d'un quart, passant de 400 à 300 millions d'euros, et mené des actions pour "renouer avec les turfistes", son coeur de cible (avec un service client gratuit, une expérience de jeu améliorée...) a rapporté Emmanuelle Malecaze-Doublet.

Le PMU qui vend ses paris dans 58 pays (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Japon, Hong Kong...), proposera ses offres au Portugal cette année, grâce à un partenariat avec la loterie nationale. Sur les 30 millions d'enjeux engrangés lors du Prix d'Amérique qui s'est couru à l'hippodrome de Vincennes dimanche dernier, 20% venaient ainsi de l'étranger.