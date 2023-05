Micro-entreprises, frais kilométriques… Les pièges à éviter quand on déclare ses revenus

Dès lors que l'on n'est pas au statut de salarié, la déclaration d'impôts peut vite tourner au casse-tête. Notamment si on est au statut de micro-entrepreneur, ou si des frais additionnels se rajoutent. "RMC s'engage pour vous" vous aide, dans la dernière ligne droite, à remplir votre déclaration.

Ils sont chaque année plus nombreux: fin juin 2022, la France comptait deux millions et demi de micro-entrepreneurs, soit 12% de plus en un an. Monter sa micro-entreprise, c’est simple, rapide et pas cher. Mais à l’heure de déclarer ses revenus, ça peut devenir rapidement un véritable casse-tête.

"Je vais devoir déclarer mes impôts pour la première fois, comment faire?" (Ethel, architecte d'intérieur en microentreprise)

Si vous êtes micro-entrepreneur, vous devez commencer par choisir comment être imposé. Les plus modestes, sous conditions de chiffre d’affaires, peuvent opter pour le régime du versement libératoire. Dès lors, vos revenus sont soumis à un barème fixe et vous paierez vos impôts tous les mois, en même temps que vos charges sociales. Il suffit de vous rendre sur impots.gouv.fr pour vérifier si vous pouvez bénéficier ou non de cette option.

Dans tous les cas, vous devez remplir une déclaration de revenus classique, formulaire N° 2042 et son annexe “C-PRO". Vous indiquez le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes brutes annuelles. Pour déterminer votre bénéfice imposable, l'administration fiscale appliquera automatiquement un abattement pour frais professionnels, calculé en fonction de votre activité. Vous n’avez rien à faire de plus.

“Est-ce qu’il existe un plafond pour les frais réels sur les trajets domicile-travail ?” (Pierre)

Les frais kilométriques sont déductibles de vos revenus mais jusqu'à une certaine limite. Elle est fixée à 80 kilomètres aller-retour. Au-delà, ce n’est pas pris en compte, sauf si vous prouvez que cet éloignement est absolument nécessaire.

Parmi les cas retenus: si vous avez un travail très particulier ou des raisons familiales ou de santé qui vous obligent à vous éloigner de votre travail et de votre domicile. Dans ce cas, vous devez l’expliquer dans une note à joindre à votre déclaration de revenus. Un simulateur de calcul des frais kilométriques est disponible sur le site des impôts.

“Le déblocage anticipé de l'épargne salariale pour rupture de contrat est-il exonéré d'impôt sur le revenu?” (Myriam, Charente)

Certains revenus exceptionnels sont aussi exonérés d'impôt sur le revenu. C'est bien le cas du déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de rupture de contrat. Toutefois, ces sommes débloquées restent soumises aux prélèvements sociaux.

De même, la “prime Macron” ou “prime de partage de la valeur”, versée par les employeurs, est exonérée à la fois de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales, mais uniquement si vous gagnez moins de trois fois le Smic.

