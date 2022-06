Nouvelle aide contre l'inflation: Eric Ciotti dénonce un "quoi qu'il en coûte électoral"

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a fustigé ce mercredi sur RMC la nouvelle aide pour les plus modestes annoncée par Elisabeth Borne la veille. Pour lui, il faut avant tout baisser les taxes et les charges sur les salaires pour augmenter le pouvoir d'achat.

Une nouvelle aide sera versée pour les plus modestes "à la rentrée". C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne. "Dans l'urgence, face à l'inflation, ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille", a-t-elle détaillé sur France Bleu.

Une nouvelle aide qui fait bondir le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. "Je suis contre cette logique de chèque sans provision répété, à la veille des élections. C'est une démarche démagogique et irresponsable qui ne répondra en rien à la difficulté de millions de Français", a-t-il assuré ce mercredi sur RMC.

Pour lui, il faut privilégier une baisse des taxes: "Le carburant atteint des records ce matin à plus de 2 euros. Ce que nous proposons, nous, c’est de baisser les taxes sur le carburant pour qu’il n’y ait aucun litre d’essence supérieur à 1,50 euro".

"Ce gouvernement est dans un quoi qu’il en coûte électoral. Ces chèques sont prélevés sur les dépenses publiques et il va falloir à un moment les rembourser en augmentant, après les élections, les impôts", assure le député.

"Il faut baisser les impôts, les taxes et augmenter structurellement les salaires nets en baissant les charges car l’écart entre le brut et le net est trop élevé. C’est ce que nous nous proposons plutôt que cette logique irresponsable et démagogique du chéquier permanent que nous dénonçons", ajoute Eric Ciotti.