Plagiste, hôtesse de yacht, voiturier... Quel job d'été rapporte le plus?

Il n'est pas trop tard pour postuler à un job d'été. De nombreux secteurs sont encore à la recherche de main d'œuvre. Et certains métiers proposent des salaires très intéressants, notamment dans l'hôtellerie-restauration.

La Qapa, la filiale digitale d’Adecco, vient de recenser les jobs d’été les mieux payés pour la saison 2022. Cette année, c’est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui représente la plus grande majorité des jobs d’été les mieux rémunérés: 9 sur 10 pour être précis. Le job en or, c’est voiturier, avec un salaire compris entre 1.800€ et 3.500€, pour une base de travail supérieure à 35h par semaine et avec des pourboires.

Vient ensuite barman (1.800€ à 3.000€), serveur (1.650€ à 2.900€) avec les pourboires, cuisinier (1.800€ à 2.800€), hôtesse sur un yacht (2.000€ à 2.500€), plagiste (1.700€ à 2.400€ avec les pourboires), réceptionniste (1.600€ à 2.000€), bagagiste (1.600€ à 2.000€).

Des pénuries d'employés dans beaucoup de secteurs

Le deuxième job le mieux payé; qui n’est pas lui dans l'hôtellerie-Restauration, c’est péagier. Ça va de 1.800 à 3.000 euros, et c’est bien payé car c'est en travail de nuit.

Est-ce que ce n’est pas trop tard pour trouver un job d’été? Une année normale oui, mais 2022, après une année 2020 catastrophique et une année 2021 en demi-teinte, signe le grand retour des jobs étudiants. Tous les lieux accueillant du public ont rouvert sans aucune restriction ou jauge. Il reste encore de nombreux postes vacants et à pourvoir dans les secteurs qui connaissent les plus grosses difficultés de recrutement d’importantes difficultés de recrutement, au premier rang desquels évidemment l'hôtellerie-restauration.