Pont de l'Ascension: 253 jours travaillés en 2022, pas loin du record de 2016

Pas de jour férié pour grand monde ce jeudi. D'ailleurs, 2022 est une très mauvaise année pour les ponts puisqu'il y a 253 jours travaillés. C'est un peu la même configuration qu'en 2016, "l'année des patrons".

Très mauvaise année pour les ponts que 2022. Nous sommes ce jeudi au premier jour du seul vrai pont de l’année. En effet, les 1 et 8 mai sont tombés des dimanches, le 11 novembre tombe un vendredi, Noël et le jour de l’an des dimanches aussi. Il n’y a que le 1er novembre qui tombe un mardi.

Donc au final, nous allons travailler 253 jours en semaine cette année. C’est un peu la même configuration qu’en 2016, qui avait gagné le surnom d’année des patrons. A un jour du record de jours ouvrés qui est de 254 jours.

Surtout, alors qu’il y a plus de jours travaillé, ça n’a pas véritablement d’impact positif sur l’activité économique. D’abord parce que c’est un jour de moins qu’en 2021, année record. Ensuite, tous les jours ne se valent pas. Selon l’Insee, les jours de milieu de semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, comptent plus que les lundis ou les vendredis. Et parmi ces jours de milieu de semaine, le mercredi pèse plus lourd que les autres.

Bénéfique pour le secteur du tourisme

Et puis il y a aussi beaucoup d’effets de vases communicants. Beaucoup de ponts, c’est très bon pour l'hôtellerie et le tourisme en général par exemple. Mais pas sûr que ce soit bon pour les cinémas ou les théâtres.

L’effet des vases communicants est perceptible aussi au sein de chaque secteur. Les restaurants du bord de mer vont gagner en partie ce que vont perdre les restos des centre villes. Dans l’automobile, les concessionnaires estiment que la période est défavorable à la vente de véhicules, mais qu’elle correspond à un pic pour les activités de dépannage et de service après vente.

Et puis surtout, dans beaucoup de secteurs, il y a en réalité un lissage de l’activité sur l’ensemble de l’année. Entre -0.1 et +0.1 indique l’Insee.