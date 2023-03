Pourquoi les difficultés de plusieurs banques vont faire augmenter le coût des crédits

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse l’impact des difficultés de plusieurs banques sur le coût des crédits.

Les difficultés de plusieurs banques dans le monde pourraient "accentuer" le renchérissement en cours du coût du crédit, a averti ce lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Pourquoi?

Une banque, son métier, c’est d’emprunter de l’argent à court terme au prix fixé par la Banque centrale pour le prêter sur 10, 15 ou 20 ans à ses clients, en prenant une marge au passage pour gagner sa vie et pour tenir compte des risques qu’elle prend en prêtant sur beaucoup d’années.

Il y a un an, une banque française empruntait à quasiment 0% à la BCE et prêtait à 1% pour un crédit immobilier. Aujourd’hui, les taux de la BCE sont à 3,5% et les taux immobiliers sont en train d’aller vers les 4%. C’est la hausse normale.

Les banques vont prêter plus cher et prendre moins de risques

Pourquoi craindre des restrictions supplémentaires? Parce que depuis 2008, on a obligé les banques à prendre moins de risques. A chaque fois qu’elle prête 100, elle doit mettre de côté de côté 2, 4, 6, 8 euros selon que le crédit qu’elle accorde est plus ou moins risqué.

Souvent, ces euros sont empruntés. C’est là qu’intervient le rachat de Crédit Suisse, mal en point, par UBS ce week-end. Les autorités suisses ont décidé que les investisseurs qui avaient prêté aux banques pour constituer ces matelas de sécurité ne récupèreraient rien.

Donc inutile de dire que ce matelas de sécurité va coûter désormais plus cher aux banques, et d’autant plus cher que les crédits sont risqués. Non seulement elles vont prêter plus cher, mais en prenant moins de risques.

Pour les clients des banques, ça veut dire quoi? Cela ne va pas changer grand-chose sur les crédits à la consommation de deux à cinq ans, pour changer de voiture ou faire des travaux. Mais ce sera plus dur d’obtenir un crédit immobilier pour les primo-accédants et d’obtenir des prêts pour les TPE-PME, surtout les plus jeunes.