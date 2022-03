Pourquoi les métiers d'ingénieur n'arrivent pas à se féminiser

Au fil des années, de nombreux métiers se sont féminisés. Pourtant, quelques secteurs n'arrivent pas à tendre vers la parité comme les métiers d'ingénieur. Les explications d'Emmanuel Lechypre.

L’égalité entre hommes et femmes progresse dans les choix d’orientation professionnels, selon un rapport du cabinet Topics. Les cadres, par exemple, des profils plus diplômés, sont à 42% des femmes, au lieu de 21% en 1982.

Statistique du taux de femmes cadres en France © DR

Mais ce n’est pas le cas dans tous les secteurs. Il y a notamment un domaine dans lequel les femmes sont beaucoup trop peu présentes: les métiers d’ingénieur. Il y a un million d’ingénieurs en France, dont seulement 23% de femmes, alors qu’elles représentent 48% de la population active.

Trop peu de femmes en école d’ingénieurs

Cette très faible féminisation ne s’explique pas les compétences, les filles réussissant mieux à l’école que les garçons, quel que soit le diplôme. Ce n’est pas non plus un problème de discrimination à l’embauche.

Le problème, c’est qu’il y a beaucoup trop peu de femmes formées dans nos écoles d’ingénieurs (28% seulement). En effet, au lycée, les futures bachelières privilégient les sciences humaines sur les enseignements scientifiques.

Taux de femmes en école d'ingénieur © DR

Un problème aggravé par la réforme du bac Blanquer

La réforme Blanquer a dramatiquement aggravé le problème: avoir la possibilité de choisir ses options a conduit énormément de filles à abandonner les maths.

Pour corriger ce problème, il a été décidé de revenir sur la réforme Blanquer. Il faut aussi limiter les effets de territoire: parfois le lycée le plus proche n’offre pas les spécialités voulues pour le baccalauréat. Or, les jeunes femmes restent près de leur famille davantage que les jeunes hommes et c’est encore plus vrai dans les milieux défavorisés.

Les maths, clé du problème

Pour résoudre ce problème il faut aussi convaincre les jeunes filles qu’elles sont faites pour les maths. C’est ce qu’essayent de faire 30 grandes patrons qui lancent un appel dans Challenges.

Il faut aussi changer l’image du scientifique et s’appuyer sur des figures connues comme celui de Marie Curie et sa célèbre phrase:

"Qu’est-ce que ça fait de vivre avec un prix Nobel? Demandez à mon mari."

Enfin, le plus grand service que vous pouvez rendre aux filles, dans l’éducation, à la maison, le plus puissant levier d’émancipation que vous pouvez leur mettre entre les mains, c’est les mathématiques. Un levier qui devient vital pour le pays. Plus de filles qui font des maths, c’est aussi plus de recherche et développement, d’innovation et de compétitivité.