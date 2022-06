Pourquoi les tarifs des assurances habitations sont en baisse

Selon le comparateur LeLynx.fr, on va payer en moyenne 153 euros de prime d'assurance habitation en France cette année. Elle a baissé de 2,5% par rapport à l'an dernier. Sur cinq ans, la prime a diminué de 17%.

Il y a deux raisons à cette baisse. D’abord parce que depuis quelques années, vous avez de plus en plus de concurrence sur le marché. À côté des gros assureurs historiques, vous avez plein de petites start-up qui sont arrivées et qui poussent les prix à la baisse. Des petits assureurs 100% en ligne qui n'ont pas d'agence. Comme quoi, des fois, la concurrence ça joue.

Moins de cambriolages et moins de sinistres

Et si cette baisse s’est accélérée l'an dernier, c’est parce qu'on a beaucoup accéléré sur le télétravail. Et qui dit plus de télétravail, dit plusieurs choses. D’abord, il y a moins de cambriolages. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur en 2020, c'était 20% de cambriolages en moins.

Ensuite, plus de temps passé à la maison, ça veut dire que quand il y a un sinistre qui se déclare, que ce soit un incendie ou des dégâts des eaux, souvent, on peut le combattre plus vite. On ne découvre pas l'étendue des dégâts le soir quand on rentre.

Bref, pour toutes ces raisons, ça baisse. Donc allez quand même voir sur les dernières années si vous avez payé plus ou moins. Si vous avez payé plus cher, allez voir ce que proposent les autres.