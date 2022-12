Qui est concerné par le nouveau chèque carburant?

La ristourne de 10 centimes par litre de carburant prend fin ce samedi. À partir de dimanche, un chèque carburant réservé aux travailleurs les plus modestes sera disponible. Qui est concerné? Les explications de la rédaction de RMC.

Le passage à l'an 2023 sonne le glas de la ristourne sur le carburant proposée par l’Etat. Les prix à la pompe vont remonter de 10 centimes par litre de carburant, à hauteur de la remise de l'État. A la place, le gouvernement propose une aide de 100 euros, mais une aide ciblée aux les 10 millions de travailleurs les plus modestes du pays.

14.700 euros de revenu fiscal annuel

Concrètement, deux critères sont à respecter pour y être éligible. Le premier est d'utiliser la voiture pour aller au travail. Pour justifier de ceci, il suffit juste d'une attestation sur l’honneur. Le second critère est plus restrictif et concerne le revenu du ménage. Ainsi, le revenu fiscal annuel doit être inférieur à 14.700 euros.

Par exemple, selon le site du gouvernement, une personne seule doit gagner moins de 1.314 euros par mois. Autre exemple, un couple avec trois enfants doit gagner moins de 5.255 euros par mois.

Une aide individualisée

Mais si c'est le revenu du ménage qui est pris en compte, cette aide est bien individualisée. Un couple peut donc bien bénéficier de 200 euros d’aide. Pour la demander, il faut remplir un formulaire sur le site des impôts (impôts.gouv.fr) et renseigner son numéro fiscal, son immatriculation et l’attestation sur l’honneur.