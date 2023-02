Risque de "mars rouge": "Arrêtons de jouer avec la peur des Français", réclame Bruno Le Maire

Invité face à Apolline de Malherbe ce lundi matin sur RMC et BFMTV, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'être alarmiste pour l'inflation en mars. Il demande aux acteurs de la grande distribution de ne pas jouer "avec la peur des Français" et à trouver des solutions pour l'imiter l'impact de l'inflation.

Le mois de mars sera-t-il encore un mois synonyme de forte augmentation de l’inflation? Alors la hausse des prix est particulièrement marquée dans le secteur de l’alimentaire, les acteurs de la grande distribution disent craindre un “mois de mars rouge”. En effet, les distributeurs et industriels sont actuellement en train de négocier les prix des aliments. Des négociations qui doivent se terminer le 1er mars.

Invité ce lundi matin sur RMC, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ne veut pas parler de mois de mars rouge.

“Je le dis avec beaucoup de force, arrêtons de jouer avec la peur des Français. Je dois dire que ces discours sur mars rouge, décembre noir, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel y passent, mais ce n’est pas la réalité. On nous dit depuis septembre ou octobre dernier qu’il va y avoir une récession en France et une explosion du chômage. Moi je dis que nous aurons une croissance positive en 2023 et que le chômage continuera à refluer. Les dernières indications montrent que la croissance sera bien positive en 2023 et jamais le chômage n’a été aussi bas en France”, explique-t-il.

S’il reconnaît une augmentation des prix ces derniers mois et qu’il concède qu’ils le resteront, il affirme qu’il n’y aura pas d’explosion. “Il n’y a pas de raison pour que les prix s’enflamment à partir du mois de mars”, appuie-t-il.

Et pour ça, il appelle les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire qui vont donc négocier les prix à faire des efforts. “Chacun doit faire des efforts. Je sais que les distributeurs font des efforts, je souhaite qu’il fasse des efforts supplémentaires pour protéger le pouvoir d’achat des Français, car j’ai toujours dit que nous pourrions vaincre l’inflation collectivement. Je recevrai tous les grands distributeurs dans les prochains jours pour voir avec eux comment ils peuvent faire encore davantage pour protéger le pouvoir d’achat de nos compatriotes”, insiste-t-il.

Bruno Le Maire qui assure ne pas nier l’inflation et indique le ressentir lui-même.

“13% d’inflation, c’est beaucoup. Je fais mes courses chaque semaine, j’ai quatre enfants, je vois bien ce que ça coûte aujourd’hui l’alimentation. Ça fait partie de mon boulot de voir que pour les familles avec quatre enfants, ce qui est mon cas, les courses coûtent de plus en plus cher et que c’est un vrai problème. Mais une fois qu’on a dit ça, on n'a pas fait avancer grand-chose. Donc ce qui compte c’est qu’on se mette tous autour de la table, et nous le ferons dans les prochains jours, pour trouver des solutions pour que l’impact de l’inflation actuelle soit le plus faible sur le panier de nos compatriotes”, assure-t-il.