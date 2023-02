Augmentation des vols à l'étalage: "Pour vivre, je suis obligée de piquer"

Le vol à l’étalage a été en hausse de 14% en 2022 selon le ministère de l’Intérieur. S'il est difficile de relier directement ce chiffre à l'inflation, elle pourrait être l'une des causes.

Alors que les prix s'envolent, les vols à l’étalage augmentent fortement: d'après le ministère de l'Intérieur, c'est une hausse de 14% en 2022.

"Pour vivre je suis obligée de piquer. Par exemple, si je prends des fruits et légumes, je passe à la balance, je ne pèse que quelques fruits et légumes et je rajoute la quantité que je veux", explique Coralie, devant un supermarché en Île-de-France.

Cette jeune femme est au chômage depuis deux mois et ne s'en sort pas. Pour elle, impossible de parler de ses difficultés à sa famille. "C'est honteux je ne peux pas dire à mes proches. Ça me révolte parce que c’est trop, tout a augmenté", ajoute-t-elle.

Un salaire qui ne suffit pas

Sur un an, l'inflation a atteint 6% en janvier 2023, selon les derniers chiffres de l'Insee. Ce sont d'ailleurs les prix de l'alimentation qui ont particulièrement augmenté (13,3%). Si aucun lien entre l'inflation et la hausse des vols ne peut être établi directement, elle pèse forcément sur le budget des ménages.

"J'y pense quand je suis à la caisse, 'tiens est-ce que je ne passerai pas un article ?' pour descendre un peu la facture. J'ai des enfants à nourrir et j'ai un salaire mais je ne m’en sors pratiquement pas quoi", affirme, de son côté, Sandra qui vient de finir ses achats. Pour une semaine de courses pour trois personnes, elle a payé 50 euros.

Dans le supermarché, le personnel remarque ces hausses des vols. Des personnes âgées, des jeunes, des habitués, "maintenant c’est tout le monde, il y en a qui viennent avec leurs enfants. Il y a eu une mère qui a donné à manger du jambon, elle a donné une tranche à chacun, ils ont mangé vite et j'ai trouvé l'emballage plus loin. Ça, ça me fait mal au cœur", se désole Jeanne, hôtesse de caisse depuis 22 ans.

"Même des pates, je ne croyais pas vivre ça en France"

Les hausses des vols sont si importantes, qu'un deuxième agent de sécurité a été recruté au début du mois de janvier.

Cela concerne particulièrement les produits alimentaires, selon Ousmane, agent de sécurité dans un autre supermarché. Il assiste un peu impuissant à la situation.

"Même des pâtes, je ne croyais pas vivre ça en France. Quand je les attrape, ils me disent d’être discret avec eux: les gens se connaissent dans le quartier, ils ont honte", explique-t-il.

Alors parfois, pour éviter cette honte, il paye lui-même les produits volés pour quelques clients familiers.

Pour l’Association des métiers de la sécurité, il y a une augmentation des agressions et des tensions. Elle note aussi une augmentation de 10% des vols à caractère alimentaire en 2022 par rapport à 2021.