Salaires: seuls 26% des Français s'attendent à une augmentation

Seulement 26% des salariés français anticipent une augmentation de leur rémunération cette année. Un chiffre bien inférieur à celui des pays voisins.

Seulement 26% des salariés français anticipent une augmentation de leur rémunération dans l'année révèle une enquête réalisé par le grand cabinet de ressources humaines ADP. C’est peu et surtout beaucoup moins que dans les autres pays. En Europe, ce sont 46% des salariés qui espèrent une gratification. Ce chiffre monte à 61 % dans le monde.

Les salariés français ne sont ensuite que 21 % à s’attendre à recevoir une prime et 14 % à être promus, deux chiffres qui sont les plus faibles parmi les huit pays européens étudiés.

De plus, ils ne sont que 12 % à estimer qu’ils auront l’occasion de réaliser un entretien bilan avec leur employeur, au cours duquel ils pourront discuter de sujets tels que leur paie, leurs performances et leur évolution au sein de l’organisation. Dommage car la moitié des salariés seraient d'accord pour travailler davantage s'ils étaient payés plus.

>>> Les chroniques éco d'Emmanuel Lechypre sont à retrouver en podcasts

L’augmentation salariale, un tabou français?

Dans le monde, les trois quarts des travailleurs (76 %) sont susceptibles de demander une augmentation de salaire s’ils estiment en mériter une. 59% seulement en France.

Vraie difficulté à récompenser en France. La preuve: l'augmentation de leurs responsabilités sans aucune progression salariale associée (36 %) occupe la troisième position parmi leurs motifs d’insatisfaction au travail.