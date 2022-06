Inflation: ces entreprises qui anticipent une augmentation des salaires pour éviter la grogne

REPORTAGE RMC. La coutellerie Deejo a décidé d'augmenter de 5% le salaire de ses employés depuis le 1er avril, une hausse répercutée sur le prix de ses couteaux.

Marionnaud, Ryanair, TotalEnergies... Les grèves se multiplient ces dernières semaines en France. Les employés réclament notamment une augmentation de leurs salaires pour faire face à l'inflation qui s'envole.

Certaines entreprises ont alors pris les devants, et décidé d'augmenter les montants versés à leurs salariés, comme la coutellerie Deejo, située en Seine-Saint-Denis. Dans cette entreprise de 50 salariés, les salaires ont augmenté de 5% le 1er avril dernier.

Un coup de pouce non négligeable pour Gaël, comptable, qui touche désormais "un peu plus de 1.900 euros" au lieu de 1800.

"Concrètement c'est une semaine de courses" a-t-il témoigné au micro de RMC. "On se dit qu'au moins la société nous aide à passer cette crise qui est assez difficile pour la plupart du monde et qu'on est assez privilégiés de ce coté-là".

Une hausse répercutée sur le prix des marchandises

Pour Stéphane Lebeau, le dirigeant de Deejo, c'est une action qu'il "fallait faire". "On augmente les salaires tous les ans, c'est juste que cette année on a ressenti le besoin de donner un coup de pouce avant qu'on nous le demande, et la demande aurait été légitime, il fallait le faire".

Pour amortir cette hausse, et celle du prix du bois et du métal, l'entreprise a augmenté le prix de ses couteaux de 5%. Mais si l'inflation continue, "ce serait difficile" d'envisager une autre augmentation des salaires.

"Il faudrait peut-être renégocier des contrats avec des transporteurs, que les commerciaux travaillent différemment", a expliqué Stéphane Lebeau.

Au lieu d'augmenter les salaires, certaines entreprises ont fait le choix d'aider leurs employés avec des tickets restaurants, des bons carburants ou encore des chèques cadeaux.