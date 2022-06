Thierry Marx ouvre un nouveau restaurant à la Tour Eiffel: un chef étoilé au grand cœur

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré a raconté le parcours du chef étoilé Thierry Marx, qui ouvre un nouveau restaurant à la Tour Eiffel.

Le chef étoilé Thierry Marx ouvre ce lundi un nouveau restaurant à la Tour Eiffel, "Madame Brasserie", au premier étage, à 58 mètres de haut. Et cela fait de lui le roi de la Tour Eiffel, puisqu’il dirige déjà depuis quatre ans "Le Jules Verne", restaurant étoilé au deuxième étage de la tour. Dans les deux cas, on y dîne devant une des plus belles vues du monde, mais comptez quand même 200 euros par personne pour le resto étoilé…

Pour la nouvelle brasserie, le menu est à 100 euros le soir, 45 euros à midi, plus le vin et le ticket d'accès à la tour. Il y a 150 salariés qui travaillent dans cette nouvelle brasserie, dont la philosophie est le circuit court. La plupart des produits viennent d’Ile-de-France et les salades sont même produites dans Paris intramuros.

Thierry Marx est un enfant de Paris, un gamin qui a grandi entre Belleville et Ménilmontant. Fils de parents d’origines juives polonaises, il dit avoir été un petit caïd, bagarreur, fugueur, déconneur. Mauvais élève aussi, refusé à l'école hôtelière. Il s'engage dans l'armée, sera para dans les casques bleus au Liban et s'engagera même ensuite aux côtés des phalanges libanaises.

Apprendre la cuisine pour s'en sortir

Rentré en France, il fait plein de petits boulots avant de passer son CAP de pâtissier et de s’engager comme commis auprès de grands chefs. Quelques années plus tard, il sera lui-même un chef étoilé. Adepte de la gastronomie moléculaire. Le grand public l’a découvert lorsqu’il a été juré de Top Chef sur M6, avec son physique de méchant et sa voix de gentil. En réalité, c’est un gentil et un cuisinier engagé.

Il enseigne la cuisine dans les prisons, il a fait des menus pour les Restos du cœur. Il a créé une école de cuisine gratuite à Ménilmontant, son quartier d’enfance.

Et quand on parle avec lui, on s'aperçoit que sa passion, c'est ça: utiliser la cuisine pour permettre à des gamins de s’en sortir. D’avoir un métier que l’on peut apprendre en quelques semaines, qui permet de réussir dans la vie même quand on est mal parti. En fait, de faire comme lui…