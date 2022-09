600 euros en moins chaque mois: la retraite de Bruno, ex-pompier, a été mal calculée

Ancien pompier volontaire, Bruno (58 ans) voit sa retraite amputée de 600 euros par mois. Une erreur qui lui pèse, après 30 ans au service des autres.

Bruno (58 ans), un habitant du Gard, a 30 ans de service aux populations derrière lui. Marié, père et grand-père comblé, il a regardé ses collègues lutter contre les flammes tout l’été, devant sa télé. Lui a rangé définitivement son casque de pompier volontaire en 2012.

Aujourd’hui, il touche ce que l’on appelle la prestation de fidélisation et de reconnaissance. C’est une rente mensuelle que perçoivent les anciens pompiers volontaires depuis 2005.

Mais cette année, en triant ses papiers, Bruno découvre qu’il perçoit une somme équivalente à 25 ans de service alors qu’il en a 30 à son actif: "J'ai fait des feux de forêt, des accidents de la route, du secours aux personnes. J'étais employé sur un site où je faisais du "deux 8", je commençais à 4h du matin et je partais à 13h. J'arrivais à la caserne et une heure après j'étais au fond du Gard en train d'étendre des incendies. J'ai fait ça pendant 30 ans et quand je vois que j'ai 5 années amputées là-dessus, je me sens frustré".

Un oubli

Alors où est le problème? La rente des sapeurs-pompiers volontaires à la retraite est divisée en deux. Une partie payée directement par le SDIS, le Service d’Incendie et de Secours, soit pour Bruno, 600 euros par mois. Et une autre, versée par un assureur, le groupe CNP. Pour 30 ans de service, Bruno devrait toucher 950 euros par mois. Or il n’en reçoit que 365, soit un manque à gagner de près de 600 euros mensuels.

RMC a donc contacté le SDIS du Gard, dont dépend Bruno. Et le SDIS a reconnu une erreur... En 2007, le service a tout simplement oublié de cotiser pour Bruno auprès de l’assureur. Et le système fonctionne par paliers. Résultat: pour une année impayée, cinq ans de rente sont supprimés.

Le SDIS du Gard s’est engagé auprès de RMC, par écrit, à payer les cotisations manquantes à l’assureur.

Nous avons donc contacté CNP Assurances. Et bonne nouvelle ce mercredi matin: en à peine 24 heures, RMC a obtenu le déblocage de la totalité de la rente de Bruno! L’assureur accepte même de le faire sans percevoir l’année de cotisation manquante. Un beau cadeau pour le SDIS du Gard.