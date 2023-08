Comme Damso, une majorité de Français pour un congé sabbatique mais peu franchissent le pas

Les Français sont une écrasante majorité à rêver d'un congé sabbatique. Mais ils sont peu à oser franchir le pas et prendre plusieurs mois de vacances sans salaire.

C'est un choix rare. Le rappeur Damso a annoncé faire une pause de plusieurs mois dans sa carrière pour parcourir le monde en camping-car. Un congé sabbatique dont rêvent 81% des Français. Mais seuls 10 % d’entre eux osent franchir le pas.

Pourtant, les entreprises sont censées ne pas pouvoir refuser une telle demande. Même si les règles sont strictes. Le congé sabbatique se définit comme un congé pour convenance personnelle octroyé au salarié, dont la durée varie entre 6 mois minimum et 11 mois maximum. Pour en bénéficier, le candidat doit faire sa demande 3 mois à l’avance, justifier d'une ancienneté d’au moins 36 mois dans l'entreprise, avoir effectué au moins 6 années d'activité professionnelle, ne pas avoir bénéficié au cours des 6 derniers mois dans la même entreprise d’un autre congé sabbatique.

Pas de salaire

Si ces conditions sont respectées et la demande déposée, l’employeur a alors 30 jours pour lui répondre. S’il accepte, l’affaire est réglée, mais il peut demander un report des dates proposées. Il peut aussi mais il doit justifier cette décision.

Si le congé est accordé, le contrat de travail du salarié est suspendu et, sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Il a toutefois la possibilité de financer ce congé avec une partie de ses congés payés.

"Vous passez d'une zone sécurisée à rien du tout"

Une fois de retour, il retrouve son poste ou un poste similaire avec la même rémunération qu’à son départ. Certaines entreprises sont plus généreuses que d’autre. Ainsi, depuis janvier 2022, les salariés d'Orange qui ont au moins dix ans d'ancienneté peuvent prendre ce que le groupe appelle un "congé respiration". S'absenter durant trois à douze mois, en percevant au moins 70 % de leur salaire.

"Avec ma femme, on a tout laissé et on est parti en sac à dos à travers l'Asie avec toutes nos économies", raconte-t-il sur RMC et RMC Story. "Franchir le cap est compliqué, vous passez d'une zone sécurisée à rien du tout. Votre sac à dos devient votre maison", explique-t-il.

Retour difficile

Mais comment reviennent les employés après un congé sabbatique? "Il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas", explique Jean-Christophe Sciberras, ancien président de l’Association nationale des DRH. "Ils ont trouvé une nouvelle activité, de nouvelles ambitions et c’est difficile de revenir à la case départ", explique-t-il.

"Ceux qui reviennent, c’est un vrai challenge pour la boîte. L’employé est différent mais la boîte pas forcément. L’entreprise doit trouver comment le réinsérer. La bonne pratique c’est de faire une évaluation de compétences", assure-t-il.