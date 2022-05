Déclaration d'impôts: comment éviter les pièges

C'est l'heure de déclarer ses revenus. Et cette année, les pièges sont nombreux. Car si la déclaration d'impôts est pré-remplie, il faut rester vigilant sur plusieurs points.

Dernière ligne droite pour les impôts, un exercice toujours difficile et parfois stressant. Camille, enseignante, ne s’y est toujours pas attelée. Et les premiers échos venus de ses collègues enseignants, lui donnent déjà le tournis. "Il y a une erreur dans notre avis d’imposition. Les heures supplémentaires que l’on fait, qui ne sont plus imposables, ont été imposées. On doit donc tout recalculer et tout vérifier. C’est le stress", assure-t-elle à RMC.

Nadia ne s'y est pas encore pliée non plus. Et cette commerciale, 2.000 km au compteur tous les mois, a un dilemme cette année: "Est-ce qu'avec le prix de l’essence, c’est mieux de prendre l’abattement de 10% ou bien de faire les frais kilométriques ?".

Un numéro pour se faire aider

Toutes ces questions, la plateforme téléphonique "Allô Impôts" y répond gratuitement dès ce jeudi au 0 8000 65432. Et Virginie Roitman, la présidente de l’ordre régional des experts-comptables, à l’origine de l’initiative, prévient, il faut être attentif cette année.

"Les nouveautés cette année, ce sont des primes qui ne sont pas imposables, comme la prime sur le pouvoir d’achat, dite prime Macron. Ce n’est pas parce que c’est pré-rempli qu’il ne faut pas être vigilant et aller regarder si ces montants n’ont pas été additionnés à votre salaire", assure-t-elle.

Quatre points de vigilance

"Cette année, il y a quatre nouveautés avec ​lesquelles il faut faire attention", précise sur RMC Lionel Canesi, président de l'Ordre des experts-comptables. "Il faut faire attention à la prime inflation de 100 euros qu'il ne faut pas déclarer, les heures supplémentaires qu'il faut déclarer mais qui ne sont pas imposables jusqu'à 5.000 euros, la prime Macron à déclarer mais pas imposable et la problématique des indemnités télétravail qui ne sont pas imposables".

"L'impôt à la source a simplifié le recouvrement, mais pas la déclaration", estime-t-il, ajoutant que pour simplifier la déclaration, il faudrait simplifier le Code fiscal.

Les habitants des départements allant du 01 (Ain) au 19 (Corrèze) doivent faire leur déclaration de revenus avant le mardi 24 mai. Suivent les habitants des départements allant du 20 (Corse-du-Sud) au 54 (Meurthe-et-Moselle), dont la date butoir est fixée au 31 mai, avant les habitants du 55 (Meuse) au 976 (Mayotte), qui ont jusqu’au 8 juin pour déclarer leurs revenus. Pour les déclarations papier, une date à retenir, pour tout le pays, le mardi 31 mai. Et en cas d'erreur dans sa déclaration, pas d'inquiétude, les contribuables bénéficient d'un droit à l'erreur qui permet de corriger a posteriori.