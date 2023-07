Grâce à RMC, l'Assurance retraite corrige le relevé de carrière de plusieurs salariés

Jean-Luc approche de la retraite. Mais après avoir passé plusieurs années à l'étranger, son relevé de carrière auprès de l'Assurance retraite était incomplet sur ses dernières années en France. La situation a été réglée, après avoir contacté "RMC s'engage pour vous", et a même profité à plusieurs de ses collègues dans la même situation.

Jean-Luc a fait le tour du monde. Géologue à l'IFP Energies nouvelles (anciennement l'institut français du pétrole), il a même passé plusieurs années de sa vie en Bolivie. De retour en région parisienne en 2019, il travaille toujours dans la même entreprise mais connaît, depuis son retour dans l'Hexagone, de nombreux problèmes administratifs avec l'Assurance retraite. En effet, les trois dernières années de travail en France ne sont pas comptabilisées par la caisse de retraite.

Avant de contacter "RMC s'engage pour vous", il avait envoyé des photocopies de ses bulletins de salaire pour montrer sa bonne foi, sans succès. RMC a contacté l’Assurance retraite en mai, qui avait promis de regarder le dossier. Chose faite. L’organisme a reconnu le problème: tout est rentré dans l’ordre et le relevé de carrière Jean-Luc a bien été actualisé.

"Ça me permet de voir, si je pars dans deux ans, deux ans et demi, combien je toucherai. Ça me permet de projeter", explique-t-il.