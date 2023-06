Grippe aviaire: la vaccination attendue pour octobre

Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a indiqué ce lundi à l'occasion d'un déplacement en Gironde que la campagne de vaccination contre la grippe aviaire allait démarrer au mois d'octobre. Lors de la dernière épidémie, près de 6 millions de volailles avaient été abattues.

La campagne de vaccination contre la grippe aviaire devrait démarrer au cours du mois d'octobre, a déclaré ce lundi le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau lors d'un déplacement en Gironde.

"Je le répète, en octobre nous serons en capacité de vacciner", a déclaré Marc Fesneau devant la presse, en marge d'une rencontre avec des représentants du vignoble bordelais à Salleboeuf, à une vingtaine de km à l'est de Bordeaux.

Fin mai, les chambres d'agriculture de quatre départements du Sud-Ouest ainsi que les interprofessions du foie gras et volailles maigres de la région avaient réclamé "un déploiement" du vaccin "au coeur de l'été" pour assurer la "survie" des élevages locaux de canards et de volailles.

"J'entends parfaitement la désespérance. Si on peut gagner un peu de temps on le fera, mais dire aujourd'hui, comme auparavant pour le vaccin contre la Covid-19, qu'on peut raccourcir les calendriers ce n'est pas sérieux", a expliqué Marc Fesneau, listant les processus de validation, de fabrication, de déploiement et de stockage du vaccin, à mettre en place avant de lancer la campagne "en bon ordre".

Deux vaccins "très efficaces"

Après plusieurs années de crises successives provoquées par la grippe aviaire, le virus circule à nouveau depuis le début du mois de mai dans le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avec 81 élevages contaminés, dont plus de la moitié dans le Gers, selon le décompte des autorités fin mai. "Manifestement, on a passé le pic, parce qu'on a pris des mesures très fortes, de cet épisode", a estimé le ministre de l'Agriculture lundi.

Deux vaccins expérimentés en France se sont d'ores et déjà avérés "très efficaces" sur des canards élevés pour le foie gras, avait rapporté le 25 mai l'agence de sécurité sanitaire (Anses), ouvrant la voie à une campagne de vaccination nationale "dès l'automne", selon les premières estimations du ministère.

Lors de la précédente épizootie en 2022-2023, six millions de volailles ont été abattues en France selon le ministère, après 22 millions en 2021-2022.