Incendies en Gironde: Bercy planche sur un dispositif d'aides aux professionnels du tourisme

Les restaurateurs, hôteliers, et campings de la Teste-de-Buch déplorent tous des annulations et des touristes qui mettent du temps à revenir après les incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares de forêt dans la région.

Le camping municipal de Cazaux a eu chaud la semaine dernière. L’incendie de la Teste-de-Buch, qui a ravagé des milliers d’hectares de forêt, a failli avoir raison de lui. Mais il est toujours debout. Son propriétaire, Jean-Marc, reconnaît que les 10 jours de fermeture vont laisser des traces: "Il y a une perte de chiffre d'affaires d'environ 40.000 euros sur les 250.000 euros que représente une année normale chez nous. On va finir en négatif, il n'y aura pas de résultat cette année", déplore-t-il.

Plus au nord, à Arcachon, de nombreux volets sont fermés. "En cette période, je n'ai jamais vu aussi peu de monde", assure Mathieu, gérant de la Marina, une brasserie sur le front de mer. "Ça a été une semaine catastrophique en terme d'activité avec une baisse de 30 à 40%".

Les pistes du ministère de l'Économie

Il est donc urgent pour Stéphane Loniewsky, vice-président de la Chambre de commerce de Gironde, que l’Etat aide ces entreprises. "Il faut aussi aider toutes les entreprises impactées de manière indirecte: les livreurs, les grossistes en fruits et légumes, les entreprises techniques notamment de nettoyage et encore les grossistes en boisson. On doit trouver une solution", appelle-t-il.

Du côté du ministère de l'Économie, on réfléchit à un plan d'indemnisation avec un recours du chômage partiel ou la relance du dispositif de prise en charge de la perte d’activité notamment pour les campings détruits ou ceux qui ont dû fermer.

En attendant, pour inciter les touristes à revenir dans la région, les maires des 12 communes du bassin d’Arcachon, lancent aujourd’hui, une grande campagne de communication.