Retraites: pourquoi cette réforme ne permet déjà plus de revenir à l’équilibre financier en 2030

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait les comptes sur la réforme des retraites, qui ne permet déjà plus de revenir à l’équilibre financier en 2030.

Avant d’avoir été votée, avant la grande manifestation de ce mardi, la réforme des retraites ne permet déjà plus de revenir à l’équilibre financier en 2030…

Rappelons l’équation de départ: sans réforme, le régime de retraites accusera un déficit de 13,5 milliards d’euros. La réforme qui consiste à repousser de 62 à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite est censée rapporter 17,7 milliards d’euros. Faites le calcul: ça laisse donc un excédent de 4,2 milliards d’euros.

Mais il était déjà mangé par les mesures d’accompagnement annoncées avant le passage à l’Assemblée nationale…

Ces mesures d’accompagnement social annoncées pour adoucir les effets de la réforme, c’est l’élargissement du dispositif "carrières longues", l’augmentation du nombre de bénéficiaires du compte professionnel de prévention, les trimestres donnés aux TUC (travaux d’utilité collective) des années 80 et aux aidants, l’augmentation à 1.200 euros des petites pensions pour une carrière complète…

Le Sénat alourdit aussi l’addition

Toutes ces mesures coûtent plus de 5 milliards d’euros et font basculer les comptes dans le rouge. Une ponction sur la branche accidents du travail de la sécu et une sur les collectivités locales devaient faire la jointure. Sauf que l’addition s’est encore alourdie avec le circuit parlementaire…

Les différentes mesures défendues par la majorité sénatoriale représentent un surcoût d’au moins 500 millions d’euros, dont 300 millions pour le coup de pouce à la retraite des mères de famille. Le CDI senior coûterait lui 800 millions d’euros.

Et c’est sans compter toutes les dépenses sociales supplémentaires engendrées par le report de 62 à 64 ans de l’âge de départ: presque 4 milliards d’euros de prestations supplémentaires selon la Drees, plus d’arrêts de travail, de pensions invalidité, et plus d’indemnisation chômage. Une certitude donc: ce n’est pas la dernière réforme des retraites !