Manifestation à Marseille: des policiers qui participaient au cortège ont été pris à partie

Plusieurs policiers qui manifestaient contre la réforme des retraites dans le cortège marseillais ont été pris à partie par environ 80 autres manifestants. Trois fonctionnaires ont été blessés et une personne interpellée.

Une vingtaine de policiers représentants du syndicat Alliance Police ont été pris à partie par d'autres manifestants au sein du cortège contre la réforme des retraites, ce mardi à Marseille. Environ 80 individus les ont encerclés et ont entonné des chants hostiles à la police.

La situation a ensuite dégénéré avec des projectiles et des coups. "Il y a eu 60 à 80 individus qui ont commencé à chanter des slogans anti-policiers", raconte à RMC Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance-Sud. "Ils ont commencé à nous encercler et nous jeter des projectiles qui nous ont fait reculer dans un premier temps. Et pour terminer, ils ont voulu en découdre physiquement", ajoute le syndicaliste.

"Ils les prennent pour des ennemis de la République"

Trois policiers ont été blessés et une personne interpellée. "C'est la première fois que des policiers sont blessés lors de ces manifestations", précise Rudy Manna.

Certains manifestants "ne prennent pas les policiers comme des hommes ou des citoyens lambdas, ils les prennent pour des ennemis de la République", conclut le fonctionnaire de police. Selon la CGT, environ 245.000 personnes étaient rassemblées ce mardi à Marseille.