Réforme des retraites: qui va vraiment bénéficier de la pension à 1.200 euros?

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre revient sur une mesure présentée dans le cadre de la réforme des retraites, la retraite minimum à 1.200 euros. Mais en réalité, peu de retraités en bénéficieront vraiment.

Il y a, depuis quelques jours, une sorte de retour de flamme sur la mesure sociale phare de la réforme des retraites, la retraite à 1.200 euros. On ne sait plus vraiment qui ça concerne et c’est sans doute la communication du gouvernement qui a entretenu une ambiguïté sur le fait qu’il n’y aurait plus aucun retraité à moins de 1.200 euros de pension par mois.

Mais le texte de loi présenté le 10 janvier par Elisabeth Borne est clair: il propose la revalorisation des pensions des salariés, artisans et commerçants qui étaient au Smic, à 1.200 euros brut par mois s’ils ont cotisé toute leur vie, donc ce qu’on appelle une carrière complète, et s’ils ont cotisé pour l’équivalent d’un temps plein. Ou alors, il faut qu’ils soient partis à la retraite à 67 ans (âge d’annulation de la décote), ou partis au titre de l’inaptitude ou de l’invalidité.

Sachant que ces 1.200 euros, c’est la retraite de la sécurité sociale plus la complémentaire. Et c’est parfois à cause de la complémentaire que les 1.200 euros ne sont pas atteints.

Moins de 10% des nouveaux retraités potentiellement concernés

Alors, qui ça va concerner? 1.200 euros, ça représente en fait une augmentation de 100 euros par rapport à la retraite actuelle du smicard qui a cotisé 43 ans à temps complet. L’institut des politiques publiques estime au final que moins de de 10% des nouveaux retraités sont potentiellement concernés par l’augmentation maximale de 100 euros (soit environ 80.000 retraités par an). 120.000 bénéficieront d’une revalorisation, dont des travailleurs à temps partiel, mais n’atteindront pas les 1.200 euros

Ça concerne aussi les retraités actuels. Il y a environ 5 millions de retraités dont la pension brute est inférieure à 1.200€. La réforme prévoit de revaloriser "1,8 million" de petites pensions, sans pour autant atteindre 1.200 euros par mois. Certains toucheront "20 ou 30 euros" de plus, quand d’autres percevront en addition "100 euros".

Les seules qui passeront peut-être les 1.200€ sont déjà à plus de 1.100€. Après la réforme, il y en aurait toujours au moins 4,25 millions sous les 1.200€ qui ne remplissent pas les conditions.