Retraites: face à la menace d'un pays à l'arrêt, Elisabeth Borne a contacté des leaders syndicaux

La Première ministre a appelé plusieurs leaders syndicaux ce week-end. Élisabeth Borne a décroché son téléphone et passé des coups de fil, notamment à FO et à la CFDT, peut-être un peu inquiète devant la menace des syndicats de mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars prochain pour protester contre la réforme des retraites.

"Elle avait compris qu'on allait durcir le ton" explique le numéro un de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Le leader syndical a rappelé son désaccord avec le report de l'âge légal. Un désaccord “assez insurmontable” reconnaît le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

La Première ministre se serait d'abord agacée de ce possible durcissement du mouvement après les vacances d'hiver, mais aussi du manque de reconnaissance des syndicats sur les concessions faites par l'exécutif. Par exemple, le passage à 64 ans au lieu de 65, sur l'index des seniors ou encore sur l'augmentation des pensions minimum. Invité ce lundi matin sur RMC, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué que la Première ministre l'avait également contacté dimanche soir.

“C’était plus un appel de courtoisie. Je pense que comme on a souvent répété avec mes collègues qu’on avait pas de nouvelles du gouvernement, elle a dû se dire peut-être qu’il faut que je les appelle pour éviter de laisser penser qu’on met de côté les organisations syndicales et les mobilisations. Je pense que c’était de pure forme", indique-t-il.