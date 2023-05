Réforme des retraites: vers une hausse des dépenses sociales avec le report de l’âge de départ

En reportant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, le gouvernement se dirige vers une hausse des dépenses sociales.

Le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, risque de conduire à une hausse des dépenses sociales. C’est ce que montre l’Insee à partir d’une étude des conséquences de la dernière grande réforme des retraites qui avait repoussé l’âge légal de départ de 60 à 62 ans.

Plus précisément, les auteurs de l'étude observent "qu'un report de l'âge légal et de l'âge du taux plein augmente la probabilité d'avoir au moins un arrêt maladie au cours de la période étudiée de 11,8% pour les hommes et 10,3% pour les femmes" les plus proches de la retraite.

1 milliard d’euros d’arrêts maladie

Le report de l'âge de départ n'augmente pas spécialement la probabilité de consulter un médecin généraliste. Il n’allonge pas non plus la durée des arrêts maladie. Mais il augmente davantage la probabilité de consulter un spécialiste ou un kinésithérapeute et les dépenses de médicaments.

Et donc combien ça coûte? Ce chiffrage a été fait notamment par la Dress, les statisticiens du ministère de la Santé, et ils montrent que le report de 62 à 64 ans coûterait en arrêt maladie presque 1 milliard d’euros. Auxquels il faut ajouter, si on s’en tient au strict aspect de la santé (hors impact sur les minimas sociaux ou l’assurance chômage par exemple), presque 2 milliards pour les pensions d'invalidité.