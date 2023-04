Retraites: des manifestants encore déterminés, avant la décision du Conseil constitutionnel

400.000 à 600.000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi pour protester une 12e fois contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui s'annonce moindre. Mais dans les cortèges, les manifestants affirment être toujours motivés.

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi. Comme un échauffement avant cette 12e journée, 150 manifestants ont défilé dans les rues de Givors, mercredi, à l’appel de la CGT. Pour eux, c’est sûr, le mouvement ne s’arrêtera pas.

“On a été klaxonné par l’autoroute, applaudi par les gens y compris à la gare. Il y a quand même une adhésion du peuple qui est sans précédent. En 2006, on a eu le CPE qui était voté et la mobilisation a continué et on a gagné. Je pourrai me regarder dans le miroir et regarder mes gosses plus tard en me disant que j’ai essayé de faire quelque chose”, assurent un manifestant.