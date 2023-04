EN DIRECT Retraites: nouvelles manifestations pour la 12e journée de mobilisation ce jeudi 13 avril

La SNCF prévoit en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5, aucun train de nuit et seulement 1 train Intercités de jour sur 5.

"Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales", a en revanche indiqué la SNCF dans un communiqué mardi soir.

Elle prévoit pour la région parisienne, un service "normal à quasi-normal" sur le RER B, et seulement les trois-quarts des trains ou un peu moins sur les lignes de RER A, C et D ainsi que sur les lignes du Transilien N, P, H, L et R.